"Ситуация критическая": морпехи призывают срочно деблокировать Мариуполь (видео)

В комментарии журналистам командир Сергей Волына сообщил, что защитники города ведут ожесточенные бои, поэтому шанс деблокировать Мариуполь сохраняется. Но для этого нужны опытные командиры и средства.

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Командир 36 отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волына в комментарии "Украинской правде" заявил, что Мариуполь может спасти либо срочная военная операция, либо политическое решение. Он отмечает, что ситуация критическая, однако сегодня еще остается возможной деблокада города.

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"Это возможно и необходимо провести в кратчайшие сроки, привлечь опытных командиров и необходимые средства", — сказал Волына.

Командир морпехов сообщил, что по состоянию на утро 15 апреля защитники Мариуполя ведут ожесточенные бои, противник агрессивно наступает. Украинские солдаты не намерены сдаваться в плен и готовы сражаться, но обстановка ухудшается.

Как писал ранее Фокус, заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар 14 апреля заявил, что украинские военные в Мариуполе отражают атаки врага без перерыва почти 1200 часов. В городе каждый час убивают двух оккупантов. Паламар также уверен, что деблокада Мариуполя возможна. Он подчеркнул, что полк "Азов" ждет решительных действий от военно-политического руководства Украины.

"Духа у наших воинов хватает, будем стоять сколько нужно. Мы надеемся и боремся с оптимизмом", – сообщил замкомандира "Азова".

Напомним, что российское командование говорит о "заключительной фазе" битвы за Мариуполь. Оккупанты применяют в городе бомбы ФАБ-3000, РСЗО "Смерч", термобарические гранатометы "Шмель" и БМО-Т.