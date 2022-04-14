Финальная фаза захвата Мариуполя и рейды ССО в Мелитополь, - разбор военного аналитика

Том Купер в очередном отчете указывает, что около 500 морпехов прорвались к "Азову", ВС РФ применяет все более тяжелое оружие в Мариуполе. А бойцы ССО проводят рейды, нарушая снабжение армии агрессора.

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Австрийский военный аналитик Том Купер опубликовал новый анализ событий по боевым действиям в Украине с 11 по 13 апреля.

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Вторжение РФ в Украину — цензура, мобилизация и наемники из Сирии

Начало своего анализа аналитик посвятил тому, что посетовал на военную цензуру в Украине. Генштаб ВСУ сократил количество официальных заявлений до двух в сутки, однако они повторяют одно и тоже, независимо от изменений в ситуации. Некоторые сообщения продолжают публиковать, даже когда другие представители власти их называют устаревшими.

По сути все, что сообщается — это преступная деятельность ВС РФ против мирного населения. В частности, о результатах ударов российских ракет по городам.

Вместе с тем Купер отмечает, что нельзя отрицать тот факт, что власти РФ держат свою общественность от самых худших новостей как можно дальше. ФСБ, Росгвардия и ВС РФ по уши увязли в принуждении властей на оккупированных территориях к сотрудничеству, замешаны в массовых убийствах, грабежах и экологических катастрофах.

Российские войска заинтересованы в физическом уничтожении всех и вся в Украине. По мнению аналитика, их не интересует возможность обогатиться в Украине, которую могли обещать власти, мобилизируя русских из самых бедных регионов. Поэтому неудивительно, что Байден назвал действия Путина геноцидом украинцев.

Сирийские наемники уже в Украине

Источники Купера подтвердили, что на территории страны находится как минимум 500 военных из КСИР, Хизболлы из Сирии и Ирака. Это все еще очень малое количество, в сравнении с анонсированными Шойгу 16 тыс. бойцов с боевым опытом.

Также подтверждено присутствие "15-й бригады интернационалистов", состоящей из абхазских войск: часть попала в засаду и была уничтожена ВСУ где-то в южной части ОРДЛО еще 12 апреля.

США готовят новые "плюшки" — ситуация в воздухе

Купер утверждает, что есть основания полагать, что у Украины закончились управляемые боеприпасы для "Байрактаров", а Турция не поставляет никаких замен. Поэтому теперь США вынуждены "доставать некоторые из своих плюшек".

Вместе с тем аналитик выразил уверенность, что TB2 остаются в строю несмотря на заявления в РФ о сбитии беспилотников. ВСУ попросту не публикуют видео их работы.

В новый пакет вооружения Украине войдут Ми-17, которые предназначались Афганистану, партия высокоточных боеприпасов для Bayraktar TB2 и ракеты для Javelin. 5 вертолетов находились в Украине. Также прибыли Т-72 из Польши, САУ Dana из Чехии и Словакии.

Армия РФ публикует видео, в котором заявляется об уничтожении ЗРК "Бук". Один из вертолетов попал под обстрел ЗРК или ПЗРК, совершил резкий прорыв, а другой борт открыл ответный огонь.

11 апреля ВС РФ заявили об уничтожении 20 целей ВСУ, опубликовав видео попадания ракет по Николаевской области. Как пишет Купер, поскольку ВСУ быстро меняют позиции, практически невозможно понять, что пытались атаковать русские.

Глава Николаевской ОВА Ким заявил, что ВС РФ уничтожили пустой ангар, который принадлежал инвестору из Катара.

В Минобороны РФ также заявили, что могут нанести удар по "украинскому военному центру принятия решений" — если украинские войска не прекратят атаки на приграничные территории в России, в первую очередь в районе Белгорода. Возможно, после попытки убить или захватить Зеленского в первые три дня войны, русские воздерживались от других действий против него.

Кто мог уничтожить ракетный крейсер "Москва"?

На данный момент известно, что крейсер "Москва" затонул рано утром в Черном море. Купер выделил основные причины случившегося:

Атака противокорабельными ракетами "Нептун". Они вызвали пожар, вышедший из-под контроля. Из-за угрозы детонации экипаж был эвакуирован. При этом не исключено, что ВСУ могли присвоить себе то, чего по факту не было. Они тщательно отслеживают и мониторят все российские радиоперехваты. В Минобороны РФ утверждают, что корабль серьезно поврежден детонацией боеприпасов, и команду пришлось эвакуировать. К тому же нет сомнения, что "Москва" была набита ракетами и прочими боеприпасами, а российский флот имел случаи подрыва кораблей по случайности. Однако аналитик задается вопросом, может ли какой-нибудь бортовой взрыв нанести урон лучше, чем боевой ущерб от украинской атаки? Купер считает, что нет. Подрыв на дрейфующей мине, которые ВС РФ "распылили" по Черному морю также не исключен. За последние несколько недель ВМС России установили множество дрейфующих мин с целью заблокировать украинское побережье Черного моря.

[ + – ] Крейсер "Москва" Фото: Twitter/Yörük Işık

Важно

День "Нептуна". Какими ракетами ВСУ уничтожили крейсер "Москва"

По итогу "Москва" являлась самым мощным боевым кораблем Черноморского флота. Заменить ее нечем. Турция запретила проход через Дарданеллы и Босфор любых боевых кораблей, не базирующихся в Черном море.

Обстановка на северо-восточном фронте

Россия уже пять дней массировано обстреливает Харьков. Также под обстрел попало Барвинково.

[ + – ] Барвинково подверглось обстрелам

Судя по всему, ВСУ смогли взять под полный контроль Дергачи, где бои шли с 31 марта. Вместе с тем две российские батальнно-тактические группы к северу от Харькова минируют территорию. Из-за этого Купер делает вывод, что штурм областного центра не планируется, вместо этого ВС РФ атакуют гражданскую инфраструктуру Харькова.

ВС РФ перебрасывают в район Изюма дополнительные подразделения. В частности, в Белгород и Воронеж перебрасывают 41 общевойсковую армию и БТГ 90-й танковой дивизии. 11 апреля на фото попал эшелон с БМПТ "Терминатор".

[ + – ] БМПТ "Терминатор" в составе эшелона

Российские войска заявили о захвате села Топольское, однако эта информация все еще не получила подтверждения.

[ + – ] Захват села не подтверждается

Массированные обстрелы Попасной

ВС РФ последние 4-5 дней рапортуют о массированных авиа и артиллерийских ударах по 24-й механизированной бригаде. 12 апреля они заявили, что уничтожили 120 бойцов и 14 машин. Именно эта бригада защищает Попасную.

Глава Луганской ОВА в очередной раз призвал жителей эвакуироваться.

РФ заявляет о "заключительной фазе" битвы за Мариуполь

ВС РФ заявляют о полном захвате порта в Мариуполе, а также о свыше 1000 морских пехотинцев, которые якобы сдались в плен. Теперь в Минобороны говорят, что в городе остались только "боевики из неонацистского Азова". Также было заявлено об освобождении всех заложников из порта, включая иностранцев. Куперу не удалось найти подтверждения этому.

В то же время около 500 морпехов смогли соединиться с бойцами "Азова". Однако непонятно, означает ли это создания кармана на юге или востоке Мариуполя.

Армия РФ заявляет о "заключительной фазе" битвы за Мариуполь. Для этого они широко используют бомбы ФАБ-3000, "Смерчи", термобарические гранатометы Шмель и БМО-Т. Последний представляет собой БТР на базе танка Т-72.

Также в Мариуполь вернулась 150-я мотострелковая дивизия.

ССО Украины проводят рейды вглубь захваченных территорий ВС РФ

На юге Украины из 49-й общевойсковой армии находится не больше 3-4 БТГ, готовых к бою. Однако они могут нанести ответный удар украинским военным. Противостоят войскам РФ морские пехотинцы, 35-я механизированная бригада и тероборона.

При этом от ударов РФ ВСУ, безусловно, потеряли множество БТР и несколько десятков бойцов, пишет эксперт. 11 апреля страна-агрессор также заявляла о сбитые Ми-24 над Посад-Покровским.

Один из батальонов 42-й мотострелковой бригады был усилен 400 бойцами из Росгвардии. По мнению эксперта, на лицо попытка создать силы быстрого реагирования. Потому что украинские Силы спецоперации совершают рейды в тыловые районы РФ, устраивая засады на колонны снабжения 58-й общевойсковой армии. Такие мероприятия фиксируются вплоть к оккупированному Мелитополю и на расстоянии до 30 км от Мариуполя.

[ + – ] Примерная территория действий сил ССО по заявлению Купера

Напомним, 13 апреля стало известно, что в Мелитополе украинские партизаны ликвидировали 70 солдат ВС РФ.