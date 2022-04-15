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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Ситуація критична": морпіхи закликають терміново деблокувати Маріуполь (відео)

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Азов, 36 бригада морської піхоти, Сергій Волина, деблокада Маріуполя
Фото: Скриншот | Командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко та командир 36 бригади морської піхоти Сергій Волина

У коментарі журналістам командир Сергій Волина повідомив, що захисники міста ведуть запеклі бої, тож шанс деблокувати Маріуполь зберігається. Але для цього потрібні досвідчені командири та засоби.

Командир 36 окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волина в коментарі "Українській правді" заявив, що Маріуполь може врятувати або термінова військова операція, або політичне рішення. Він зазначає, що ситуація є критичною, проте сьогодні деблокада міста ще залишається можливою.

"Це можливо і необхідно провести в найкоротші терміни, залучити досвідчених командирів та необхідні засоби", — сказав Волина.

Командир морпіхів повідомив, що станом на ранок 15 квітня захисники Маріуполя ведуть запеклі бої, супротивник агресивно наступає. Українські солдати не мають на меті здаватися в полон і готові боротися, але ситуація погіршується.

Як писав раніше Фокус, заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар 14 квітня заявив, що українські військові в Маріуполі відбивають атаки ворога без перерви майже 1200 годин. У місті щогодини вбивають двох окупантів. Паламар також упевнений, що деблокада Маріуполя можлива. Він наголосив, що полк "Азов" чекає рішучих дій від військово-політичного керівництва України.

"Духу в наших воїнів вистачає, стоятимемо скільки потрібно. Ми сподіваємось і боремося з оптимізмом", — повідомив заступник командира "Азова".

Нагадаємо, що російське командування говорить про "завершальну фазу" битви за Маріуполь. Окупанти застосовують у місті бомби ФАБ-3000, РСЗВ "Смерч", термобаричні гранатомети "Джміль" та БМО-Т.