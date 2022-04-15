"Ситуація критична": морпіхи закликають терміново деблокувати Маріуполь (відео)

У коментарі журналістам командир Сергій Волина повідомив, що захисники міста ведуть запеклі бої, тож шанс деблокувати Маріуполь зберігається. Але для цього потрібні досвідчені командири та засоби.

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Командир 36 окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волина в коментарі "Українській правді" заявив, що Маріуполь може врятувати або термінова військова операція, або політичне рішення. Він зазначає, що ситуація є критичною, проте сьогодні деблокада міста ще залишається можливою.

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"Це можливо і необхідно провести в найкоротші терміни, залучити досвідчених командирів та необхідні засоби", — сказав Волина.

Командир морпіхів повідомив, що станом на ранок 15 квітня захисники Маріуполя ведуть запеклі бої, супротивник агресивно наступає. Українські солдати не мають на меті здаватися в полон і готові боротися, але ситуація погіршується.

Як писав раніше Фокус, заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар 14 квітня заявив, що українські військові в Маріуполі відбивають атаки ворога без перерви майже 1200 годин. У місті щогодини вбивають двох окупантів. Паламар також упевнений, що деблокада Маріуполя можлива. Він наголосив, що полк "Азов" чекає рішучих дій від військово-політичного керівництва України.

"Духу в наших воїнів вистачає, стоятимемо скільки потрібно. Ми сподіваємось і боремося з оптимізмом", — повідомив заступник командира "Азова".

Нагадаємо, що російське командування говорить про "завершальну фазу" битви за Маріуполь. Окупанти застосовують у місті бомби ФАБ-3000, РСЗВ "Смерч", термобаричні гранатомети "Джміль" та БМО-Т.