Духу у воїнів вистачить: командири "Азова" вірять у деблокаду Маріуполя

Капітан полку "Азов" Святослав Паламар сказав, що українські військові в Маріуполі відбивають атаки ворога без перерви майже 1200 годин. У місті щогодини вбивають двох окупантів.

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Деблокада Маріуполя можлива, полк "Азов" чекає на рішучі дії від військово-політичного керівництва України. Про це сказав заступник командира полку "Азов" із позивним Калина в коментарі "Радіо Свобода".

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"Духу в наших воїнів вистачає, стоятимемо, скільки потрібно. Ми сподіваємось та боремося з оптимізмом. Чекаємо на рішучі дії нашого військово-політичного керівництва з деблокади міста, перемоги в цій війні", – повідомив військовий.

Він додав, що ніхто з експертів і аналітиків не думав, що група захисників Маріуполя так довго протримається та знищить велику кількість ворожих сил і військової техніки.

"Після таких інтенсивних ударів із артилерії, військових кораблів і бомбардування авіації, військових кораблів не треба казати, що щось неможливо", – прокоментував замкомандир.

Бійці воюють за Маріуполь майже 1200 годин

Капітан полку "Азов" Святослав Паламар заявив, що бійці воюють без перерви майже 1200 годин із агресором, який перевершує їх за кількістю.

[ + – ] У Маріуполі поранили та вбили понад 2 тис. окупантів

"Знищено 46 танків, підбито – 27. 69 БМП і БМД підбито та знищено. 30 БТР, "Тайфуни", "Рисі", "Тигри", вантажні та легкові автомобілі, безпілотники, катер, літак. Поранено та вбито понад 2 тис. одиниць ворожої піхоти. Це означає, що кожні 3 години підбивається ворожа техніка", – навів він статистику.

Щогодини в Маріуполі, за даними військового, вбивають двох окупантів. Але кількість тих, хто обороняє місто, щодня скорочується, додав він.

"Наші захисники вгризаються в бетон, вриваються в землю, стають божевільними, щоб витримати це пекло. Вони знову піднімаються та йдуть знищувати окупанта, якому не можна пробачити всі ці злочини", — сказав Паламар.

Капітан "Азова" заявив, що йому прикро слухати експертів і аналітиків, які говорять про неможливість деблокади Маріуполя та "ллють заспокійливе у вуха українців".

Нагадаємо, що російське командування говорить про "заключну фазу" битви за Маріуполь. Окупанти застосовують у місті бомби ФАБ-3000, РСЗВ "Смерч", термобаричні гранатомети "Джміль" і БМО-Т.

Лідер "Азова" Андрій Білецький раніше говорив про застосування в Маріуполі хімічних речовин проти українських військових, унаслідок чого постраждали троє людей.

Мер Вадим Бойченко заявив, що мешканці околиць міста скаржилися на погіршення самопочуття після можливої хіматаки ЗС РФ.