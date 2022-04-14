Духу у воїнів вистачить: командири "Азова" вірять у деблокаду Маріуполя
Капітан полку "Азов" Святослав Паламар сказав, що українські військові в Маріуполі відбивають атаки ворога без перерви майже 1200 годин. У місті щогодини вбивають двох окупантів.
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Деблокада Маріуполя можлива, полк "Азов" чекає на рішучі дії від військово-політичного керівництва України. Про це сказав заступник командира полку "Азов" із позивним Калина в коментарі "Радіо Свобода".
"Духу в наших воїнів вистачає, стоятимемо, скільки потрібно. Ми сподіваємось та боремося з оптимізмом. Чекаємо на рішучі дії нашого військово-політичного керівництва з деблокади міста, перемоги в цій війні", – повідомив військовий.
Він додав, що ніхто з експертів і аналітиків не думав, що група захисників Маріуполя так довго протримається та знищить велику кількість ворожих сил і військової техніки.
"Після таких інтенсивних ударів із артилерії, військових кораблів і бомбардування авіації, військових кораблів не треба казати, що щось неможливо", – прокоментував замкомандир.
Бійці воюють за Маріуполь майже 1200 годин
Капітан полку "Азов" Святослав Паламар заявив, що бійці воюють без перерви майже 1200 годин із агресором, який перевершує їх за кількістю.
"Знищено 46 танків, підбито – 27. 69 БМП і БМД підбито та знищено. 30 БТР, "Тайфуни", "Рисі", "Тигри", вантажні та легкові автомобілі, безпілотники, катер, літак. Поранено та вбито понад 2 тис. одиниць ворожої піхоти. Це означає, що кожні 3 години підбивається ворожа техніка", – навів він статистику.
Щогодини в Маріуполі, за даними військового, вбивають двох окупантів. Але кількість тих, хто обороняє місто, щодня скорочується, додав він.
"Наші захисники вгризаються в бетон, вриваються в землю, стають божевільними, щоб витримати це пекло. Вони знову піднімаються та йдуть знищувати окупанта, якому не можна пробачити всі ці злочини", — сказав Паламар.
Капітан "Азова" заявив, що йому прикро слухати експертів і аналітиків, які говорять про неможливість деблокади Маріуполя та "ллють заспокійливе у вуха українців".
Нагадаємо, що російське командування говорить про "заключну фазу" битви за Маріуполь. Окупанти застосовують у місті бомби ФАБ-3000, РСЗВ "Смерч", термобаричні гранатомети "Джміль" і БМО-Т.
Лідер "Азова" Андрій Білецький раніше говорив про застосування в Маріуполі хімічних речовин проти українських військових, унаслідок чого постраждали троє людей.
Мер Вадим Бойченко заявив, що мешканці околиць міста скаржилися на погіршення самопочуття після можливої хіматаки ЗС РФ.