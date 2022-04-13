Під Маріуполем людям стало погано після хіматаки, — Бойченко

За словами мера міста, вітер розніс хімічну речовину до околиць. На погіршення самопочуття поскаржилися мешканці селищ Сартана та Талаківка.

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Жителі околиць Маріуполя скаржаться на погане самопочуття після того, як російські війська, що оточили місто, поширили отруйні речовини. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телемарафону.

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За його словами, російські війська застосували невстановлену хімічну речовину, яку було скинуто з безпілотника, проте взяти зразки і встановити, якою саме була ця речовина, неможливо.

"Вітер розніс цю речовину, і її частки дійшли до околиць міста. Були скарги на здоров'я у селищах Сартана та Талаківка", — пояснив мер. За його словами, надалі мешканці згаданих населених пунктів евакуювалися.

Серед симптомів отруєння хімічною речовиною був нехарактерний смак у роті та деякі інші ознаки отруєння.

Раніше Фокус повідомляв, що в Маріуполі від отруєння хімічними речовинами постраждали троє людей. За словами лідера "Азова" Андрія Білецького, військовослужбовці мали очевидні ознаки отруєння, проте без катастрофічних наслідків. Білецький вважає, що ЗС РФ застосовують засоби, заборонені міжнародними конвенціями через те, що не можуть захопити місто.