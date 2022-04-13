Под Мариуполем людям стало плохо после химатаки, — Бойченко

По словам мэра города, ветер разнес химическое вещество до окраин. На ухудшение самочувствия пожаловались жители поселков Сартана и Талаковка.

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Жители окрестностей Мариуполя жалуются на плохое самочувствие после того, как российские войска, окружившие город, распространили отравляющие вещества. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире телемарафона.

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По его словам, российские войска применили неустановленное химическое вещество, которое было сброшено с беспилотника, однако взять образцы и установить, каким именно было это вещество, не представляется возможным.

"Ветер разнес это вещество, и его частицы дошли до окраин города. Были жалобы на здоровье в поселках Сартана и Талаковка", — объяснил мэр. По его словам, в дальнейшем жители упомянутых населенных пунктов эвакуировались.

Среди симптомов отравления химическим веществом был нехарактерный вкус во рту и некоторые другие признаки отравления.

Ранее Фокус сообщал, что в Мариуполе от отравления химическими веществами пострадали три человека. По словам лидера "Азова" Андрея Белецкого, у военнослужащих были явные признаки отравления, однако без катастрофических последствий. Белецкий считает, что ВС РФ применяют средства запрещенные международными конвенциями из-за того, что не могут захватить город.