Духа у воинов хватит: командиры "Азова" верят в деблокаду Мариуполя

Капитан полка "Азов" Святослав Паламар сказал, что украинские военные в Мариуполе отражают атаки врага без перерыва почти 1200 часов. В городе каждый час убивают двух оккупантов.

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Деблокада Мариуполя возможна, полк "Азов" ждет решительных действий от военно-политического руководства Украины. Об этом сказал заместитель командира полка "Азов" с позывным Калина в комментарии "Радио Свобода".

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"Духа у наших воинов хватает, будем стоять сколько нужно. Мы надеемся и боремся с оптимизмом. Ждем решительных действий нашего военно-политического руководства по деблокаде города, победы в этой войне", – сообщил военный.

Он добавил, что никто из экспертов и аналитиков не думал, что группа защитников Мариуполя так долго продержится и уничтожит большое количество вражеских сил и военной техники.

"После таких интенсивных ударов из артиллерии, военных кораблей и бомбардировки авиации, военных кораблей не надо говорить, что что-то невозможно", – прокомментировал замкомандира.

Бойцы воюют за Мариуполь почти 1200 часов

Капитан полка "Азов" Святослав Паламар заявил, что бойцы воюют без перерыва почти 1200 часов с агрессором, который превосходит их по количеству.

[ + – ] В Марууполе ранили и убили более 2 тыс. оккупантов

"Уничтожено 46 танков, подбито – 27. 69 БМП и БМД подбито и уничтожено. 30 БТР, "Тайфуны", "Рыси", "Тигры", грузовые и легковые автомобили, беспилотники, катер, самолет. Ранено и убито более 2 тыс. единиц вражеской пехоты. Это значит, что каждые 3 часа подбивается вражеская техника", – привел он статистику.

Каждый час в Мариуполе, по данным военного, убивают двух оккупантов. Но количество обороняющих город ежедневно сокращается, добавил он.

"Наши защитники вгрызаются в бетон, врываются в землю, становятся сумасшедшими, чтобы выдержать этот ад. Они снова поднимаются и идут уничтожать оккупанта, которому нельзя простить все эти преступления", – сказал Паламар.

Капитан "Азова" заявил, что ему обидно слушать экспертов и аналитиков, которые говорят о невозможности деблокады Мариуполя и "льют успокоительное в уши украинцев".

Напомним, что российское командование говорит о "заключительной фазе" битвы за Мариуполь. Оккупанты применяют в городе бомбы ФАБ-3000, РСЗО "Смерч", термобарические гранатометы "Шмель" и БМО-Т.

Лидер "Азова" Андрей Билецкий ранее говорил о применении в Мариуполе от химических веществ против украинских военных, в результате чего пострадали три человека.

Мэр Вадим Бойченко заявил, что жители окрестностей город жаловались на ухудшение самочувствия после вероятной химатаки ВС РФ.