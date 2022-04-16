"Уничтожение наших ребят в Мариуполе может поставить точку на переговорах", – Зеленский

Продолжение переговоров с Россией фактически зависит от доброй воли Украины, считает Зеленский.

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Зверства российских войск на территории Украины ослабляют позиции России на мирных переговорах. Если россияне продолжат и дальше так себя вести и уничтожат наших солдат в Мариуполе, переговоры станут невозможными. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время встречи с представителями украинских СМИ, сообщает LIGA.net.

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"Чем больше будет Бородянок, тем меньше будет шансов, что переговоры вообще продолжатся, – сказал Зеленский. — Намеренное уничтожение наших ребят в Мариуполе – а это как раз то, что россияне сейчас делают, – может поставить окончательную точку на любых форматах переговоров".

По мнению Владимира Зеленского, россияне совершают много ошибок. В результате их позиции на переговорах о мире ослабевают, а украинские позиции, наоборот, усиливаются. Он подчеркнул, что, если Россия действительно хочет продолжать мирные переговоры, уничтожение украинских сил в Мариуполе станет для нее крупной ошибкой.

Напомним, 15 апреля Фокус писал о том, что украинские морпехи призывают срочно деблокировать Мариуполь. Они назвали ситуацию критической. Командир 36 отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волына заявил, что город может спасти либо срочная военная операция, либо политическое решение. Он отмечает, что ситуация критическая, однако сегодня еще остается возможной деблокада Мариуполя.

Командир морпехов сообщил, что по состоянию на утро 15 апреля защитники города ведут ожесточенные бои, противник агрессивно наступает. Украинские солдаты не намерены сдаваться в плен и готовы сражаться, но обстановка ухудшается.

Российское командование говорит о "заключительной фазе" битвы за Мариуполь. Оккупанты применяют в городе бомбы ФАБ-3000, РСЗО "Смерч", термобарические гранатометы "Шмель" и БМО-Т. Россияне также заявили о пленении свыше 200 бойцов 503-го батальона морской пехоты, однако морпехи официально опровергли это заявление.

Как сообщал Фокус, к ситуации в Мариуполе по-прежнему приковано внимание СМИ всего мира. В своих статьях они рассказывают о том, как сражаются в Мариуполе украинские солдаты, о его значении для России и о том, как коллаборанты уже начали подготовку города к "параду победы", расчищая улицы от завалов и сжигая трупы погибших.