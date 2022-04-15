"Если они сдадутся, их не пощадят". Зарубежные СМИ — об осаде Мариуполя

В обзоре Фокуса — выдержки из статей зарубежных СМИ, которые рассказывают о том, как сражаются в Мариуполе украинские солдаты, о его значении для России и о том, как коллаборанты уже начали подготовку города к "параду победы", расчищая улицы от завалов и сжигая трупы погибших.

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Reuters: Металлургический завод стал опорой Украины в Мариуполе

На огромном заводе укрылись малочисленные силы, которые являются последней линией обороны восточного города от русских захватчиков, пишет Reuters.

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Заместитель командира российских сепаратистов описал завод как "крепость в городе".

В состав защитников города входят украинская морская пехота, моторизованные бригады, бригада Национальной гвардии и полк "Азов" — подразделение, созданное крайне правыми националистами, которое позже вошло в состав Нацгвардии. Именно полк "Азов", уничтожение которого является одной из целей этой войны для Москвы, прочно ассоциируется с "Азовсталью".

Минобороны России заявило в среду, что более 1000 военнослужащих 36-й бригады морской пехоты Украины, в том числе 162 офицера, сдались в плен в Мариуполе, хотя Украина не подтвердила эту информацию.

Алексей Арестович, советник президента Украины (Арестович — советник главы Офиса президента, — Фокус), позже заявил, что военнослужащим 36-й бригады морской пехоты удалось прорваться в ходе "крайне рискованного маневра" и соединиться с полком "Азов".

[ + – ] Командиры полка "Азов" и 36 бригады морской пехоты Денис Прокопенко и Сергей Волына Фото: Скриншот

Источник в спецслужбе ЕС сказал Reuters, что слишком сложно сказать, как долго украинцы смогут продержаться, и что России трудно оккупировать весь город, так как под сталелитейным заводом есть система туннелей. "Мариуполь очень важен для Путина, потому что после победы там (и капитуляции войск "Азова") он может утверждать, что процесс "денацификации" прошел успешно", — добавил источник.

Помощник мэра Мариуполя заявил в среду, что Россия планирует отпраздновать победу в городе 9 мая, когда Москва отмечает годовщину победы над нацистской Германией во Второй мировой войне ежегодным парадом на Красной площади. Олег Жданов, военный аналитик из Киева, сказал, что видит мало шансов на то, что украинские силы прорвут российскую осаду извне.

"Сколько припасов есть у защитников и как долго они смогут продержаться, остается только гадать. Но другого выхода у них нет. Они окружены со всех сторон и должны стоять до конца. Если они сдадутся, их не пощадят", — сказал он.

The Washington Post: Что будет означать переход Мариуполя под контроль России?

По прогнозам аналитиков, Мариуполь — когда-то процветающий портовый город с населением 450 тыс. человек, ныне разрушенный обстрелами — вероятно, станет первым крупным украинским городом, который падет на следующей неделе, пишет The Washington Post.

Мариуполь попал в осаду несколько недель назад после того, как оккупационные силы не смогли захватить Киев, сосредоточив свое внимание на востоке и юге. Теперь грядущий захват Мариуполя означает "начало, вероятно, более интенсивной фазы битвы за Донбасс", — сказал Сэмюэл Чарап, старший политолог Rand Corp.

Южный портовый город соединит самый восточный регион Украины и захваченный Россией Крым, что позволит ей окружить украинские силы на границе Донбасса и взять под контроль побережье Азовского моря.

Поскольку Россия стремится укрепить свой контроль над Донбассом с его двумя сепаратистскими анклавами, захват Мариуполя благоприятно скажется на моральном духе ее военных.

[ + – ] Сгоревшая техника на улицах Мариуполя Фото: Getty Images

Многодневная осада Мариуполя может также стать предвестником приближения российских войск к другим украинским городам, предупреждают военные аналитики. По словам Дж. Д. Уильямса, старшего исследователя оборонной политики Rand Corp., украинцы вынуждали русских участвовать в тяжелых городских боях. Но тактика осады — морить голодом город с населением в сотни тысяч человек — приводит к тяжелым человеческим жертвам.

Corriere della Sera: Мариуполь и "эффект Потемкина"

Неординарный стратег, но никудышный администратор, Потемкин приказал украсить села Донбасса на пути следования царской кареты бутафорскими фасадами. Роль Потемкина сегодня принадлежит пророссийски настроенному мэру Мариуполя Константину Иващенко, пишет итальянская газета Corriere della Sera.

В обязанности Иващенко входит уборка улиц и зданий, которые будут оформлены к параду 9 мая. По сценарию, заключенных-"нацистов" проведут мимо ликующих мариупольцев — копия московского парада 1945 года с участием немецких военнопленных, организованного по заказу Сталина.

Говорят о работе 13 мобильных крематориев, чтобы с улиц исчезли трупы, о бригадах, разбирающих завалы. Для ликующей толпы отберут только тех, кто живет в развалинах и у кого ничего больше не осталось. Это будет немного стоить. Однако чтобы найти "нацистов", предстоит еще повоевать.

Минобороны России утверждает, что захватило в плен более 1200 украинских морских пехотинцев. Киевский коллега говорит, что пленных "намного меньше". Два командира, Денис Прокопенко из "Азова" и Сергей Волына из морской пехоты, говорят, что воссоединились и готовы к бою. Заместитель командира "Азова" Святослав Паланар насчитал 2000 убитых россиян — еще одна неподтвержденная цифра.

Непрерывный огонь, направленный в сторону металлургического комбината "Азовсталь", последнего украинского оплота, доказывает, что они воюют. Как долго это продлится? Этого не знает даже президент Зеленский, который заявил следующее: "Мариуполь — сердце войны. Если оно перестанет биться, Украина станет слабее". Капитан Паламар отвечает на это во вчерашнем видео: "Мы устали слышать, что Мариуполю невозможно освободиться".

Мариупольская трагедия продолжается.

The New York Times: Российские войска близки к взятию Мариуполя

По словам военных аналитиков, российские войска в пятницу были близки к захвату стратегического украинского портового города Мариуполя, что станет кульминацией одного из самых кровопролитных сражений шестинедельной войны, отмечает газета The New York Times. Несмотря на значительное численное превосходство противника, украинские войска выдержали в городе несколько недель российских бомбардировок с земли, воздуха и моря и продолжали контратаки. Но сейчас последние украинские силы в значительной степени изолированы в двух основных местах: в городском порту и на близлежащем сталелитейном заводе.

Петр Андрюшенко, советник мэра Мариуполя, опроверг сообщения России о массовой капитуляции украинцев, но признал, что русские взяли в плен часть оставшихся сил. Он сказал, что российские войска строго контролируют въезд и выезд в Мариуполь и "фильтруют" украинских мирных жителей — термин, который, по словам военных аналитиков, используется российскими войсками в других частях Украины для описания обысков, допросов и целенаправленных убийств украинских мирных жителей.

[ + – ] Россияне на пунктах пропуска раздевают всех мужчин, стремясь найти найти на их телах изображения нацистской символики

Мэр Вадим Бойченко заявил на этой неделе, что в ходе войны в городе было убито более 20 000 мирных жителей, и эту цифру невозможно проверить. Мариупольский городской совет распространил в пятницу заявление со ссылкой на сообщения жителей о том, что российские войска начали эксгумацию тел, захороненных во дворах жилых домов.

Украинцы обвиняют Россию в том, что она пытается скрыть доказательств военных преступлений. "Оккупанты запрещают хоронить убитых ими людей", — говорится в заявлении горсовета.

По оценке Бойченко, в городе осталось 120 000 человек, борющихся за выживание в условиях перебоев в подаче электроэнергии и ограниченного доступа к еде и воде.

Напомним, 15 апреля командир 36 отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волына заявил, что Мариуполь может спасти либо срочная военная операция, либо политическое решение. Он отмечает, что ситуация критическая, однако сегодня еще остается возможность деблокады города.

Как писал ранее Фокус, заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар 14 апреля заявил, что украинские военные в Мариуполе отражают атаки врага без перерыва почти 1200 часов. В городе каждый час убивают двух оккупантов. Паламар также уверен, что деблокада Мариуполя возможна. Он подчеркнул, что полк "Азов" ждет решительных действий от военно-политического руководства Украины.

В тоже время российское командование говорит о "заключительной фазе" битвы за Мариуполь. Оккупанты применяют в городе бомбы ФАБ-3000, РСЗО "Смерч", термобарические гранатометы "Шмель" и БМО-Т.