"Якщо вони здадуться, їх не помилують". Закордонні ЗМІ — про облогу Маріуполя

В огляді Фокусу — витяги зі статей закордонних ЗМІ, які розповідають про те, як борються в Маріуполі українські солдати, про його значення для Росії та про те, як колаборанти вже розпочали підготовку міста до "параду перемоги", розчищаючи вулиці від завалів і спалюючи трупи загиблих.

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Reuters: Металургійний завод став опорою України в Маріуполі

На величезному заводі сховалися нечисленні сили, які є останньою лінією оборони східного міста від російських загарбників, пише Reuters.

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Заступник командира російських сепаратистів описав завод як "фортецю у місті".

До складу захисників міста входять українська морська піхота, моторизовані бригади, бригада Національної гвардії та полк "Азов" — підрозділ, створений вкрай правими націоналістами, який пізніше увійшов до складу Нацгвардії. Саме полк "Азов", знищення якого є однією з цілей цієї війни для Москви, асоціюється з "Азовсталлю".

Міноборони Росії заявило в середу, що понад 1 000 військовослужбовців 36-ї бригади морської піхоти України, зокрема 162 офіцери, здалися в полон у Маріуполі, хоча Україна не підтвердила цієї інформації.

Олексій Арестович, радник президента України (Арестович — радник глави Офісу президента, — Фокус), пізніше заявив, що військовослужбовцям 36-ї бригади морської піхоти вдалося прорватися під час "вкрай ризикованого маневру" та з'єднатися з полком "Азов".

[ + – ] Командири полку "Азов" і 36 бригади морської піхоти Денис Прокопенко та Сергій Волина Фото: Скриншот

Джерело у спецслужбі ЄС сказало Reuters, що надто складно сказати, як довго українці зможуть протриматися, і що Росії важко окупувати все місто, оскільки під сталеливарним заводом є система тунелів. "Маріуполь дуже важливий для Путіна, бо після перемоги там (і капітуляції військ "Азова") він може стверджувати, що процес "денацифікації" пройшов успішно", — додало джерело.

Помічник мера Маріуполя заявив у середу, що Росія планує відсвяткувати перемогу у місті 9 травня, коли Москва відзначає річницю перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні щорічним парадом на Червоній площі. Олег Жданов, військовий аналітик із Києва, сказав, що бачить мало шансів на те, що українські сили прорвуть російську облогу ззовні.

"Скільки припасів є у захисників і як довго вони зможуть протриматися, залишається тільки гадати. Але іншого виходу в них немає. Вони оточені з усіх боків і мають стояти до кінця. Якщо вони здадуться, їх не пошкодують", — сказав він.

The Washington Post: Що означатиме перехід Маріуполя під контроль Росії?

За прогнозами аналітиків, Маріуполь — портове місто, що колись процвітало, з населенням 450 тис. людей, нині зруйноване обстрілами — ймовірно, стане першим великим українським містом, яке впаде наступного тижня, пише The Washington Post.

Маріуполь потрапив в облогу кілька тижнів тому після того, як окупаційні сили не змогли захопити Київ, зосередивши свою увагу на сході та півдні. Тепер майбутнє захоплення Маріуполя означає "початок, ймовірно, більш інтенсивної фази битви за Донбас", — сказав Семюел Чарап, старший політолог Rand Corp.

Південне портове місто з'єднає найсхідніший регіон України та захоплений Росією Крим, що дозволить їй оточити українські сили на кордоні Донбасу та взяти під контроль узбережжя Азовського моря.

Оскільки Росія прагне зміцнити свій контроль над Донбасом з його двома сепаратистськими анклавами, захоплення Маріуполя сприятливо позначиться на моральному дусі її військових.

[ + – ] Згоріла техніка на вулицях Маріуполя Фото: Getty Images

Багатоденна облога Маріуполя може також стати провісником наближення російських військ до інших українських міст, попереджають військові аналітики. За словами Дж. Д. Вільямса, старшого дослідника оборонної політики Rand Corp., українці змушували росіян брати участь у тяжких міських боях. Але тактика облоги — морити голодом місто з населенням у сотні тисяч людей — призводить до тяжких людських жертв.

Corriere della Sera: Маріуполь та "ефект Потьомкіна"

Неординарний стратег, але нікчемний адміністратор, Потьомкін наказав прикрасити села Донбасу по дорозі прямування царської карети бутафорськими фасадами. Роль Потьомкіна сьогодні належить проросійськи налаштованому меру Маріуполя Костянтину Іващенку, пише італійська газета Corriere della Sera.

До обов'язків Іващенка входить прибирання вулиць і будівель, які будуть оформлені до параду 9 травня. За сценарієм, ув'язнених-"нацистів" проведуть повз радісних маріупольців — копія московського параду 1945 року за участю німецьких військовополонених, організованого на замовлення Сталіна.

Говорять про роботу 13 мобільних крематоріїв, щоб із вулиць зникли трупи, про бригади, які розбирають завали. Для тріумфального натовпу відберуть тільки тих, хто живе в руїнах і в кого нічого більше не залишилося. Це трохи коштуватиме. Однак, щоб знайти "нацистів", треба ще повоювати.

Міноборони Росії стверджує, що захопило в полон понад 1 200 українських морських піхотинців. Київський колега каже, що полонених "набагато менше". Два командири, Денис Прокопенко з "Азова" та Сергій Волина з морської піхоти, кажуть, що возз'єдналися та готові до бою. Заступник командира "Азова" Святослав Паланар нарахував 2 000 убитих росіян — ще одна непідтверджена цифра.

Безперервний вогонь, спрямований у бік металургійного комбінату "Азовсталь", останнього українського оплоту, доводить, що вони воюють. Як довго це триватиме? Цього не знає навіть президент Зеленський, який заявив таке: "Маріуполь — серце війни. Якщо воно перестане битися, Україна стане слабшою". Капітан Паламар відповідає на це у вчорашньому відео: "Ми втомилися чути, що Маріуполю неможливо звільнитися".

Маріупольська трагедія продовжується.

The New York Times: Російські війська близькі до взяття Маріуполя

За словами військових аналітиків, російські війська в п'ятницю були близькими до захоплення стратегічного українського портового міста Маріуполя, що стане кульмінацією однієї з найбільш кровопролитних битв шеститижневої війни, зазначає газета The New York Times. Незважаючи на значну чисельну перевагу противника, українські війська витримали у місті кілька тижнів російських бомбардувань із землі, повітря і моря та продовжували контратаки. Але нині останні українські сили значною мірою ізольовані у двох основних місцях: у міському порту та на найближчому сталеливарному заводі.

Петро Андрюшенко, радник мера Маріуполя, спростував повідомлення Росії про масову капітуляцію українців, але визнав, що росіяни взяли в полон частину сил, що залишилися. Він сказав, що російські війська суворо контролюють в'їзд і виїзд у Маріуполь та "фільтрують" українських мирних жителів — термін, який, за словами військових аналітиків, використовується російськими військами в інших частинах України для опису обшуків, допитів і цілеспрямованих убивств українських мирних жителів.

[ + – ] Росіяни на пунктах пропуску роздягають усіх чоловіків, прагнучи знайти на їхніх тілах зображення нацистської символіки

Мер Вадим Бойченко заявив цього тижня, що під час війни у місті було вбито понад 20 000 мирних жителів, і цю цифру неможливо перевірити. Маріупольська міська рада поширила у п'ятницю заяву з посиланням на повідомлення мешканців про те, що російські війська розпочали ексгумацію тіл, похованих у дворах житлових будинків.

Українці звинувачують Росію у тому, що вона намагається приховати докази воєнних злочинів. "Окупанти забороняють ховати вбитих ними людей", — йдеться у заяві міськради.

За оцінкою Бойченка, у місті залишилося 120 000 осіб, які борються за виживання в умовах перебоїв у подаванні електроенергії та обмеженого доступу до їжі та води.

Нагадаємо, 15 квітня командир 36 окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волина заявив, що Маріуполь може врятувати або термінова військова операція, або політичне рішення. Він зазначає, що ситуація є критичною, проте сьогодні ще залишається можливість деблокади міста.

Як писав раніше Фокус, заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар 14 квітня заявив, що українські військові в Маріуполі відбивають атаки ворога без перерви майже 1 200 годин. У місті щогодини вбивають двох окупантів. Паламар також упевнений, що деблокада Маріуполя можлива. Він наголосив, що полк "Азов" чекає рішучих дій від військово-політичного керівництва України.

У той же час російське командування говорить про "заключну фазу" битви за Маріуполь. Окупанти застосовують у місті бомби ФАБ-3000, РСЗВ "Смерч", термобаричні гранатомети "Джміль" та БМО-Т.