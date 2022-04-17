"Здача неможлива": захисники Маріуполя відповіли на пропозицію Росії, — журналіст The Time

Після різанини в Бучі, влаштованої російською армією, бійці, що воюють за Маріуполь, вважають здачу неможливою.

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Незважаючи на пропозицію Росії скласти зброю і залишити територію заводу "Азовсталь", захисники Маріуполя не мають наміру погоджуватися на неї, повідомляє військовий кореспондент видання The Time Саймон Шустер на своїй сторінці в Twitter.

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"Я на зв'язку з одним з останніх захисників Маріуполя. Він поранений. Після різанини в Бучі, за його словами, "здача неможлива". Він відчуває, що їхній загін виконав свою місію. Вони зв'язали так багато російської вогневої міці, що це дало іншим містам шанс вижити", — написав він.

[ + – ] Захисники Маріуполя сказали своє слово на пропозицію РФ здатися Фото: Скриншот

Пропозицію здатись озвучив начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізинцев.

"З огляду на катастрофічне становище, що склалося на металургійному комбінаті "Азовсталь", а також керуючись суто гуманними принципами, Збройні Сили Росії пропонують бойовикам націоналістичних батальйонів та іноземним найманцям з 06:00 (мск) 17 квітня 2022 року припинити будь-які бойові дії та скласти зброю. Всім, хто складе зброю, гарантується збереження життя", — заявив він.

На думку іноземних ЗМІ, Росія не пошкодує захисників міста, якщо вони складуть зброю.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що звірства ЗС РФ дедалі більше послаблюють позиції російської сторони на мирних переговорах.

"Чим більше буде Бородянок, тим менше буде шансів, що переговори взагалі продовжаться. Умисне знищення наших хлопців у Маріуполі — а це якраз те, що росіяни зараз роблять, — може поставити остаточну крапку на будь-яких форматах переговорів".

Натомість українські морпіхи закликали терміново деблокувати Маріуполь. Вони назвали ситуацію критичною. Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волина заявив, що місто може врятувати або термінова військова операція, або політичне рішення.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, ЗС РФ планують у Маріуполі висадку десанту.