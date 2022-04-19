Окупанти заявили про початок штурму "Азовсталі" та запропонували захисникам Маріуполя здатися

Також бойовики стверджують, що повністю контролюють житлові квартали міста.

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Представник так званої "Народної міліції Донецької народної республіки" Едуард Басурін в ефірі російського телебачення заявив про початок штурму заводу "Азовсталь".

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"Наскільки мені відомо, частково групи, які були підібрані спеціально для штурму цього об'єкта, вже розпочали свою роботу", — сказав Басурін. За його словами, штурм відбувається за підтримки російської авіації та артилерії.

У Міноборони РФ запропонували захисникам Маріуполя скласти зброю, "враховуючи катастрофічний стан на "Азовсталі". Окупанти повідомили, що з полудня 19 квітня буде відкрито коридор для виходу із заводу без зброї та боєприпасів.

Едуард Басурін також заявив, що інформація про наявність на "Азовсталі" цивільних осіб — фейк. Він стверджує, що житлові квартали міста вже перебувають під повним контролем бойовиків.

Про те, що на території Азовсталі знаходиться багато цивільних осіб, раніше повідомляв начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін. За його словами, ці люди опинилися там, оскільки ховалися від обстрілів у сховищах на заводі.

Як доказ цих слів полк "Азов" опублікував відео, на якому зображені діти, котрі знаходяться в укритті.

Командир полку Денис Прокопенко супроводжував ці кадри зверненням до світових лідерів. "Зараз у Маріуполі на металургійному заводі "Азовсталь" ховаються сотні мирних жителів, — зазначив Прокопенко. — Серед них — люди різного віку, жінки, діти, сім'ї захисників Маріуполя. Вони ховаються у підвалах і бункерах від "русского мира". Єдине доступне сховище вони знайшли поряд з українськими солдатами, які досі захищають місто від російських окупантів.

Командир "Азова" наголосив, що окупанти та їхні посібники знають про це й охоче ведуть вогонь по заводу.

"Вони використовують бомби вільного падіння, ракети, протибункерні бомби, всі види артилерії, як наземної, так і морської, для невиборчих атак, — заявив Прокопенко. — Тому я закликаю політиків усього цивілізованого світу організувати належний "зелений коридор" і забезпечити негайну евакуацію та охорону мирних жителів, поранених солдат і тіл загиблих воїнів, яких треба поховати з почестями".

Також командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волина звернувся у листі до Папи Римського Франциска з проханням допомогти врятувати мешканців Маріуполя.

[ + – ] Командир морпіхів Сергій Волина написав звернення до Папи Римського Франциска Фото: УП

При цьому Волина наголосив, що, незважаючи на переважну силу ворога та нелюдські умови битви, безперервний обстріл ракетами й артилерією, нестачу води, продуктів і медикаментів, він має намір боротися до кінця, бо давав присягу на вірність своїй країні.

"Донесіть світові правду, евакуюйте людей і врятуйте їхні життя від рук сатани, який хоче спалити все живе", — закликав захисник Маріуполя Папу Римського.