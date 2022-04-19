"Ждем трехтонные сюрпризы с неба", - перехват СБУ из Мариуполя

В телефонном разговоре с женой оккупант рассказал, что по заводу "Азовсталь" собираются ударить трехтонными авиабомбами.

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Российские войска не могут взять Мариуполь, поэтому хотят сравнять с землей завод "Азовсталь", где заняли оборону украинские бойцы. Об этом стало известно из телефонного разговора ростовского командира взвода, который расположен в 4 км от завода, сообщает СБУ.

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"Ждем здесь сюрпризы от России трехтонные с неба. Сказали, сравнять все с землей, — рассказал российский военный. — Сказали, фронтовые самолеты будут прилетать. Там же завод лупят авиаударами. Лисичанск тоже стирают с лица земли уже третий день. Надоело, наверное, сколько можно уже? Один фиг все будет разрушено, разбито, ничего ж целого не останется все равно".

Оккупант признается, что принял меры, чтобы самому не пострадать во время бомбардировки.

"Сегодня щит на окно поставил. Если бомба взорвется, окна вылетят вместе с рамами. Представь, какой будет взрывище, — сказал он. — Приезжал подполковник, говорит: "Вы почувствуете на себе это".

Женщина поинтересовалась судьбой мирного населения. В ответ россиянин заявил: "Все, кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и очень умные…".

Напомним, в эфире российского телевидения представитель так называемой "Народной милиции Донецкой народной республики" Эдуард Басурин заявил о начале штурма завода "Азовсталь". Также Минобороны РФ предложили защитникам Мариуполя сложить оружие, "учитывая катастрофическое положение на "Азовстали". Оккупанты сообщили, что с полудня 19 апреля будет открыт коридор для выхода с завода без оружия и боеприпасов.

Однако украинские солдаты продолжают держать оборону и даже контратакуют врага.

Ранее Фокус писал о том, что командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына обратился в письме к Папе Римскому Франциску с просьбой помочь спасти жителей Мариуполя.

"Донесите миру правду, эвакуируйте людей и спасите их жизнь от рук сатаны, который хочет сжечь все живое", — призвал он Папу Римского.