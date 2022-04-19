"Чекаємо на тритонні сюрпризи з неба", — перехоплення СБУ з Маріуполя

У телефонній розмові з дружиною окупант розповів, що по заводу "Азовсталь" збираються вдарити тритонними авіабомбами.

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Російські війська не можуть взяти Маріуполь, тому хочуть зрівняти із землею завод "Азовсталь", де зайняли оборону українські бійці. Про це стало відомо з телефонної розмови ростовського командира взводу, який розташована за 4 км від заводу, повідомляє СБУ.

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"Чекаємо тут сюрпризи від Росії тритонні з неба. Сказали, зрівняти все із землею, — розповів російський військовий. — Сказали, фронтові літаки прилітатимуть. Там же завод луплять авіаударами. Лисичанськ теж стирають з лиця землі вже третій день. Набридло, напевно, скільки можна вже? Один фіг все буде зруйновано, розбито, нічого ж цілого не залишиться однаково".

Окупант зізнається, що вжив заходів, щоб самому не постраждати під час бомбардування.

"Сьогодні щит на вікно поставив. Якщо бомба вибухне, вікна вилетять разом із рамами. Уяви, якою буде вибухівка, — сказав він. — Приїжджав підполковник, каже: "Ви відчуєте на собі це".

Жінка поцікавилася долею мирного населення. У відповідь росіянин заявив: "Всі, хто захотів, усі поїхали. Залишилися одні патріоти та дуже розумні…".

Нагадаємо, в ефірі російського телебачення представник так званої "Народної міліції Донецької народної республіки" Едуард Басурін заявив про початок штурму заводу "Азовсталь". Також Міноборони РФ запропонували захисникам Маріуполя скласти зброю, "враховуючи катастрофічний стан на "Азовсталі". Окупанти повідомили, що з полудня 19 квітня відкриють коридор для виходу із заводу без зброї та боєприпасів.

Проте українські солдати продовжують тримати оборону та навіть контратакують ворога.

Раніше Фокус писав про те, що командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волина звернувся в листі до Папи Римського Франциска з проханням допомогти врятувати мешканців Маріуполя.

"Донесіть світові правду, евакуюйте людей і врятуйте їхнє життя від рук сатани, який хоче спалити все живе", — закликав він Папу Римського.