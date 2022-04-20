"Неорганизованность и разгильдяйство": Верещук обвинила ВС РФ в срыве эвакуации из Мариуполя

По словам министра по вопросам реинтеграции, эвакуация почти 6000 человек сорвалась по вине оккупантов, которые не могут обеспечить режим прекращения огня.

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В среду, 20 апреля, Украина не смогла эвакуировать тысячи граждан из прифронтового Мариуполя по вине ВС РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

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По ее словам, 20 апреля должен был заработать гуманитарный коридор из Мариуполя для безопасной эвакуации мирных жителей, которые продолжают находиться под обстрелами ВС РФ.

Верещук отметила, что эвакуация гражданских сорвалась по вине России, поскольку военное командование страны-агрессора не может контролировать своих военнослужащих и обеспечить режим прекращения огня.

"Также из-за свойственной неорганизованности и разгильдяйства оккупанты не смогли обеспечить своевременный подвоз людей к точке, где ждали десятки наших автобусов и скорых", — продолжила глава Минреинтеграции и заверила, что в четверг утром, 21 апреля, Украина приложит все усилия для открытия гуманитарного коридора на Мариупольском направлении.

Подытоживая, Ирина Верещук заявила, что украинские власти будут бороться за каждого гражданина, который продолжает оставаться под бомбардировками в прифронтовом городе.

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Напомним, 20 апреля мэр Мариуполя Вадим Бойченко анонсировал масштабную эвакуацию гражданских из портового города. По словам городского головы, власти через открытый гуманитарный коридор планировали вывезти 6000 человек. Для масштабной эвакуации должны были привлечь 90 вместительных автобусов.

Также сообщалось, что ВС РФ контролируют 80% Луганской области. По словам руководителя областной военной администрации Сергея Гайдая, в прифронтовых городах региона продолжают оставаться около 70 тысяч человек, большинство из которых живут в подвалах и убежищах из-за постоянных обстрелов.