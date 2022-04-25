Для виходу цивільних: Міноборони РФ оголосило про тимчасовий "режим тиші" біля "Азовсталі"

Силове відомство окупантів стверджує, що бойові дії припинять о 14:00 "в односторонньому порядку". І додали, що вже нібито поінформували про своє рішення віцепрем'єра Ірину Верещук.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У понеділок, 25 квітня, о 14:00 оголосять про тимчасове припинення бойових дій у районі маріупольської "Азовсталі" для виходу звідти цивільних осіб. Про це повідомили в Міністерстві оборони РФ.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"Збройні Сили Росії та формування "Донецької Народної Республіки" з 14:00 (мск) 25 квітня 2022 р. в односторонньому порядку припиняють будь-які бойові дії, підрозділи відводять на безпечну відстань та забезпечують виведення зазначеної категорії громадян у будь-яких обраних ними напрямках. Фактична готовність української сторони на початок гуманітарної операції позначається підняттям білих прапорів по всьому периметру або на окремих напрямках "Азовсталі", — йдеться в повідомленні

Водночас Міноборони РФ публічно та офіційно заявило, що "для виходу мирних жителів з "Азовсталі" жодних перешкод немає".

Також там повідомили, що цілодобовий гуманітарний коридор із металургійного комбінату "Азовсталь" відкрили раніше і нібито він діє вже 36-ту добу. А заяву Міноборони РФ транслюватимуть радіоканали з інтервалом кожні 30 хвилин і про неї вже нібито повідомили віцепрем'єра Ірину Верещук.

Під цією заявою підписався керівник Міжвідомчого координаційного штабу Російської Федерації з гуманітарного реагування — начальник Національного центру управління обороною Російської Федерації генерал-полковник Михайло Мізинцев.

Що кажуть в Україні?

На момент написання новини офіційної реакції з боку міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук не було.

Нагадаємо, раніше в Запорізькій ОВА повідомили, що втрачено зв'язок з евакуаційною колоною, яка прямувала до Маріуполя. Зв'язок із колоною зник біля селища Мангуш на Донеччині.

22 квітня Ірина Верещук заявляла, що жодного евакуаційного коридору для цивільних осіб ЗС РФ не відкривали. "Бувають коридори для здачі в полон. Росіяни відкрили такий, але він нам не потрібен. Наші військові не хочуть здаватися в полон", — написала вона.

Гуманітарний коридор на "Азовсталі" потрібен для евакуації жінок, дітей та людей похилого віку. Окупанти вдають, що не бачать різниці між коридором для військових та цивільних, наголосила Верещук.

Двома днями раніше віцепрем'єр повідомляла, що евакуацію мирного населення з Маріуполя зірвано, коли ЗС РФ так і не забезпечили режим припинення вогню.