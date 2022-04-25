Для выхода гражданских: Минобороны РФ объявило о временном "режиме тишины" возле "Азовстали"

Силовое ведомство оккупантов утверждает, что боевые действия будут прекращены в 14:00 "в одностороннем порядке". И добавили, что уже якобы проинформировали о своем решении вице-премьера Ирину Верещук.

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В понедельник, 25 апреля, в 14:00 будет объявлено о временно прекращении боевых действий в районе мариупольской "Азовстали" для выхода оттуда гражданских лиц. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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"Вооруженные Силы России и формирования "Донецкой Народной Республики" с 14:00 (мск) 25 апреля 2022 г. в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод указанной категории граждан в любых избранных ими направлениях. Фактическая готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции обозначается поднятием белых флагов по всему периметру или на отдельных направлениях "Азовстали", — говорится в сообщении

В то же время Минобороны РФ публично и официально заявило, что "для выхода мирных жителей из "Азовстали" никаких препятствий нет".

Также там сообщили, что круглосуточный гуманитарный коридор из металлургического комбината "Азовсталь" был открыт ранее и якобы действует уже 36-е сутки. А заявление Минооброны РФ будет транслироваться по радиоканалам с интервалом каждые 30 минут и о нем уже якобы сообщили вице-премьеру Ирине Верещук.

Под данным заявлением подписался руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Что говорят в Украине?

На момент написания новости официальной реакции со стороны министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук не было.

Напомним, ранее в Запорожской ОВА сообщили, что была потеряна связь с эвакуационной колонной, которая направлялась в Мариуполь. Связь с колонной пропала у поселка Мангуш в Донецкой области.

22 апреля Ирина Верещук заявляла, что никакого эвакуационного коридора для гражданских лиц ВС РФ не открывали. "Бывают коридоры для сдачи в плен. Россияне открыли такой, но он нам не нужен. Наши военные не хотят сдаваться в плен", — написала она.

Гуманитарный коридор на "Азовстали" нужен для эвакуации женщин, детей и пожилых людей. Оккупанты притворяются, что не видят разницы между коридором для военных и гражданских, подчеркнула Верещук.

Двумя днями ранее вице-премьер сообщала, что эвакуация мирного населения из Мариуполя была сорвана, когда ВС РФ так и не обеспечили режим прекращения огня.