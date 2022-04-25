ВС РФ готовят наступление в Запорожской области, – глава ОВА

По словам Ивана Арефьева, оккупанты собрали большое количество техники и личного состава на участке Большая Новоселка – Новодаровка – Малиновка.

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Российские военные готовят наступление в сторону Запорожья. Они стянули большое количество техники и личного состава на участке Большая Новоселка – Новодаровка – Малиновка. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Арефьев у себя в Telegram-канале.

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Однако Арефьев отмечает, что расположение сил на фронте не меняется и враг несет потери.

"Враг пытается сосредоточить усилия по направлению Гуляйполя: осуществляет наращивание системы управления и противовоздушной обороны. Продолжает огневое влияние по позициям наших войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения", — заявил Арефьев и сообщил, что ВС РФ наносит авиационные удары самолетами оперативно-тактической авиации, но терпит потери.

Вокруг Запорожья начали укреплять оборонные рубежи.

Но есть и тревожные новости: с эвакуационной колонной, которая была направлена в Мариуполь из Запорожья, была потеряна связь у поселка Мангуш в Донецкой области.

Также глава Запорожской ОВА сообщил, что на временно занятых территориях Украины российские оккупанты вводят меры, ограничивающие права и свободы мирных жителей, в частности свободу передвижения.

Стало известно, что в Мелитополе оккупационные власти решили полностью закрыть с 30 апреля въезд и выезд из временно оккупированного Крыма.

Решение принято, чтобы не допустить срыва весенней призывной кампании на оккупированных территориях, поскольку многие украинские мужчины выезжают на полуостров транзитом с последующим маршрутом в Грузию, Польшу, страны Прибалтики.

А в Днепрорудном начала работать "милиция" оккупантов, личный состав которой вывесил красный флаг возле участка.

Напомним, вчера Генштаб ВСУ рассказывал, что оккупанты РФ активизировали наступление по нескольким направлениям на Донбассе. В частности, враг попытается захватить Рубежное, Попасную и Заречное.