ЗС РФ готують наступ у Запорізькій області, – голова ОВА

За словами Івана Ареф'єва, окупанти зібрали велику кількість техніки та особового складу на ділянці Велика Новосілка — Новодарівка — Малинівка.

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Російські військові готують наступ у бік Запоріжжя. Вони стягнули велику кількість техніки та особового складу на ділянці Велика Новосілка — Новодарівка — Малинівка. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Ареф'єв у себе в Telegram-каналі.

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Однак Ареф'єв зазначає, що розташування сил на фронті не змінюється і ворог зазнає втрат.

"Ворог намагається зосередити зусилля в напрямку Гуляйполя: нарощує системи управління та протиповітряної оборони. Продовжує вогневий вплив по позиціях наших військ з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення", — заявив Ареф'єв і повідомив, що ЗС РФ завдають ударів літаками оперативно-тактичної авіації, але зазнають втрат.

Навколо Запоріжжя почали зміцнювати оборонні рубежі.

Але є й тривожні новини: з евакуаційною колоною, яку направили до Маріуполя із Запоріжжя, втрачено зв'язок біля селища Мангуш на Донеччині.

Також голова Запорізької ОВА повідомив, що на тимчасово зайнятих територіях України російські окупанти запроваджують заходи, що обмежують права та свободи мирних жителів, зокрема свободу пересування.

Стало відомо, що в Мелітополі окупаційна влада вирішила повністю закрити з 30 квітня в'їзд та виїзд із тимчасово окупованого Криму.

Рішення прийняли, щоб не допустити зриву весняної призовної кампанії на окупованих територіях, оскільки багато українських чоловіків виїжджають на півострів транзитом з наступним маршрутом до Грузії, Польщі, країн Прибалтики.

А в Дніпрорудному почала працювати "міліція" окупантів, особовий склад якої вивісив червоний прапор біля ділянки.

Нагадаємо, вчора Генштаб ЗСУ розповідав, що окупанти РФ активізували наступ у кількох напрямках на Донбасі. Зокрема, ворог спробує захопити Рубіжне, Попасну та Зарічне.