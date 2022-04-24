ЗС РФ активізували наступ на Сході, намагаючись захопити Рубіжне та Попасну, — ЗСУ

Наступальні та штурмові дії окупантів, за даними Генштабу, також зафіксовані в районі Сєвєродонецька, Курахового та Зарічного.

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ЗС РФ активізували наступ відразу на кількох напрямках на Донбасі, намагаючись взяти під контроль Рубіжне, Попасну та Зарічне. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 24 квітня.

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Військове командування зазначає, що окупанти не залишають спроб розгромити угруповання сил ООС та вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Розвідка також фіксує, що ЗС РФ проводять перегрупування ракетних та артилерійських підрозділів, які незабаром підтримуватимуть наступальні дії загарбників на Сході України.

На Слобожанському напрямку триває часткова блокада Харкова з артилерійськими та авіаударами по житлових кварталах міста. За даними розвідки, за 60 кілометрів від держкордону ЗС РФ розгорнули пускові установки оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М". У районі населеного пункту Коротичі окупанти дистанційно мінують території, обстрілюють позиції ЗСУ біля Курульки та Нової Дмитрівки, а також проводять аеророзвідку за допомогою БПЛА "Орлан-10" неподалік Барвінкового та Гусарівки.

[ + – ] ЗС РФ активізували наступ на Донбасі

На Донецькому і Таврійському напрямах вздовж усієї лінії розмежування продовжуються активні бойові дії із застосуванням артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Генштаб попереджає, що ворог активізував наступальні та штурмові дії в районі Сєвєродонецька та Курахове. Крім цього, окупанти не залишають спроб взяти під контроль Рубіжне, Зарічне та Попасну. На Сєвєродонецькому напрямку ЗС РФ облаштували понтонні переправи через Червону, а на Авдіївському — відбувається нарощування системи протиповітряної оборони. Загарбники також не припиняють обстрілювати Маріуполь, намагаючись блокувати українських військовослужбовців на території заводу "Азовсталь".

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують утримувати зайняті рубежі, а в окремих районах намагаються покращити тактичне становище, обстрілюючи житлові квартали та позиції ЗСУ із важкого озброєння. На Волинському та Поліському напрямах активних дій ЗС РФ не зафіксовано.

За даними Генштабу ЗСУ, угруповання Повітряних сил разом із підрозділами ППО за минулу добу знищили:

дев'ять безпілотників;

три літаки;

п'ять крилатих ракет.

За добу на території Донецької та Луганської областей підрозділи ЗСУ відбили 12 атак ЗС РФ, під час яких знищили:

чотири танки;

п'ятнадцять одиниць броньованої техніки;

чотири одиниці автомобільної техніки;

п'ять артилерійських систем

[ + – ] ЗС РФ активізували наступ на Донбасі

Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 квітня ЗС РФ завдали трьох ракетних ударів по Дніпропетровській області. Російські снаряди прилетіли на об'єкт залізничної інфраструктури та промислове підприємство, а внаслідок обстрілу загинув 48-річний чоловік.

Також повідомлялося, що внаслідок ракетного удару ЗС РФ під Одесою загинула журналістка та її 3-місячна донька.