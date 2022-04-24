ЗС РФ завдали трьох ракетних ударів по Дніпропетровській області, є жертви (фото)

Одна з російських ракет, за даними військової адміністрації, прилетіла на об'єкт залізничної інфраструктури, внаслідок чого загинув 48-річний чоловік.

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У ніч з 23 на 24 квітня ЗС РФ завдали трьох ракетних ударів по Дніпропетровській області, внаслідок якого загинула людина. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко.

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За його словами, російські окупанти обстріляли ракетами Павлоградський район Дніпропетровської області.

Один із ворожих снарядів, як зазначив Резніченко, потрапив у залізничну інфраструктуру, внаслідок чого загинув 48-річний чоловік. Більше того, в результаті ракетних ударів ЗС РФ зруйновано вісім будівель, а під завалами знаходяться три легкові та один вантажний автомобілі.

Глава Дніпропетровської ОВА підкреслив, що обстріл був настільки сильним, що вибуховою хвилею вибило шибки і заблокувало двері в житловому будинку поряд.

Ще дві російські ракети "прилетіли" на промислове підприємство у Павлоградському районі, але, на щастя, жертв та постраждалих унаслідок ракетних ударів немає.

[ + – ] ЗС РФ завдали трьох ракетних ударів по Дніпропетровській області [ + – ] ЗС РФ завдали трьох ракетних ударів по Дніпропетровській області [ + – ] ЗС РФ завдали трьох ракетних ударів по Дніпропетровській області

Нагадаємо, 23 квітня ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по Одесі. Одна з російських ракет поцілила у житловий комплекс, унаслідок чого загинули щонайменше шестеро людей, серед яких — 3-місячна дитина. Різні поранення та травми отримали 18 людей. За даними оперативного командування "Південь", підрозділам ППО вдалося збити кілька ракет, які також випустили ЗС РФ по Одесі з акваторії Каспійського моря.

Також повідомлялося, що ЗСУ знищили в Херсонській області командний пункт 49-ї Загальновійськової армії РФ. Внаслідок потужного удару були ліквідовані два російські генерали, а ще одного топофіцера у критичному стані госпіталізували.