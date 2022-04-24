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ЗС РФ завдали трьох ракетних ударів по Дніпропетровській області, є жертви (фото)

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Павлоград обстріл ракетний удар окупанти ЗС РФ залізниця
ЗС РФ завдали трьох ракетних ударів по Павлоградському району

Одна з російських ракет, за даними військової адміністрації, прилетіла на об'єкт залізничної інфраструктури, внаслідок чого загинув 48-річний чоловік.

У ніч з 23 на 24 квітня ЗС РФ завдали трьох ракетних ударів по Дніпропетровській області, внаслідок якого загинула людина. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, російські окупанти обстріляли ракетами Павлоградський район Дніпропетровської області.

Один із ворожих снарядів, як зазначив Резніченко, потрапив у залізничну інфраструктуру, внаслідок чого загинув 48-річний чоловік. Більше того, в результаті ракетних ударів ЗС РФ зруйновано вісім будівель, а під завалами знаходяться три легкові та один вантажний автомобілі.

Глава Дніпропетровської ОВА підкреслив, що обстріл був настільки сильним, що вибуховою хвилею вибило шибки і заблокувало двері в житловому будинку поряд.

Ще дві російські ракети "прилетіли" на промислове підприємство у Павлоградському районі, але, на щастя, жертв та постраждалих унаслідок ракетних ударів немає.

ЗС РФ завдали трьох ракетних ударів по Дніпропетровській області
ЗС РФ завдали трьох ракетних ударів по Дніпропетровській області
ЗС РФ завдали трьох ракетних ударів по Дніпропетровській області
ЗС РФ завдали трьох ракетних ударів по Дніпропетровській області
ЗС РФ завдали трьох ракетних ударів по Дніпропетровській області
ЗС РФ завдали трьох ракетних ударів по Дніпропетровській області
ЗС РФ завдали трьох ракетних ударів по Дніпропетровській області
ЗС РФ завдали трьох ракетних ударів по Дніпропетровській області
ЗС РФ завдали трьох ракетних ударів по Дніпропетровській області

Нагадаємо, 23 квітня ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по Одесі. Одна з російських ракет поцілила у житловий комплекс, унаслідок чого загинули щонайменше шестеро людей, серед яких — 3-місячна дитина. Різні поранення та травми отримали 18 людей. За даними оперативного командування "Південь", підрозділам ППО вдалося збити кілька ракет, які також випустили ЗС РФ по Одесі з акваторії Каспійського моря.

Також повідомлялося, що ЗСУ знищили в Херсонській області командний пункт 49-ї Загальновійськової армії РФ. Внаслідок потужного удару були ліквідовані два російські генерали, а ще одного топофіцера у критичному стані госпіталізували.