ВС РФ нанесли три ракетных удара по Днепропетровской области, есть жертвы (фото)

Одна из российских ракет, по данным военной администрации, прилетела на объект железнодорожной инфраструктуры, в результате чего погиб 48-летний мужчина.

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В ночь с 23 на 24 апреля ВС РФ нанесли три ракетных удара по Днепропетровской области, в результате которого погиб человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военно-гражданской администрации Валентин Резниченко.

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По его словам, российские оккупанты ракетами обстреляли Павлоградский район Днепропетровской области.

Один из вражеских снарядов, как отметил Резниченко, попал в железнодорожную инфраструктуру, в результате чего погиб 48-летний мужчина. Более того, в результате ракетных ударов ВС РФ разрушены восемь зданий, а под завалами находятся три легковых и один грузовой автомобили.

Глава Днепропетровской ОВА подчеркнул, что обстрелы были настолько сильными, что взрывной волной выбило стекла и заблокировало двери в жилом доме рядом.

Еще две российские ракеты "прилетели" на промышленное предприятие в Павлоградском районе, но, к счастью, жертв и пострадавших в результате ракетных ударов нет.

[ + – ] ВС РФ нанесли три ракетных удара по Днепропетровской области [ + – ] ВС РФ нанесли три ракетных удара по Днепропетровской области [ + – ] ВС РФ нанесли три ракетных удара по Днепропетровской области

Напомним, 23 апреля ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Одессе. Одна из российских ракет попала в жилой комплекс, в результате чего погибли, как минимум, шесть человек, среди которых — 3-месячный ребенок. Различные ранения и травмы получили 18 человек. По данным оперативного командования "Юг", подразделениям ПВО удалось сбить несколько ракет, которые также были выпущены ВС РФ по Одессе из акватории Каспийского моря.

Также сообщалось, что ВСУ уничтожили в Херсонской области командный пункт 49-й Общевойсковой армии РФ. В результате мощного удара были ликвидирвоаны два российских генерала, а еще один топ-офицер в критическом состоянии был госпитализирован.