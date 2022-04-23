ВСУ разбили командный пункт россиян под Херсоном: уничтожено 2 генерала РФ

В результате удара по позициям войск РФ украинской армии удалось уничтожить 2 генералов, еще один – тяжело ранен.

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22 апреля ВСУ нанесли удар по передовому пункту управления 49 Общевойсковой армии РФ в Херсонской области. Этот ППУ русские военные разместили недалеко от линии фронта, сообщает пресс-служба Главного управления разведки МО Украины в Facebook.

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В результате нанесенного удара нашими войсками по ППУ 49 армии погибли 2 генерала РФ, а еще один получил тяжелое ранение и находится в критическом состоянии. Как сообщает ураинская разведка, его эвакуировали из зоны боевых действий.

Пока что данных о том, кто именно из генералов был убит, и кто был ранен, нет. Разведка уточняет имена российских генералов. Украинские разведчики продолжают поиск важных целей для нанесения ударов ВСУ по позициям российских оккупантов, чтобы нанести им максимальный урон, говорится в сообщении.

Фокус писал о том, что советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович уже сообщал о нанесенном ударе ВСУ по командному пункту войск РФ.

В интервью журналисту Марку Фейгину, Арестович сообщил, что удар был "покруче Чернобаевки". По его словам, в ППУ находилось примерно 50 старших российских офицеров.

Фокус также писал о том, что ВС РФ сорвали эвакуацию жителей из Мариуполя в Запорожье и начали "национализацию" жилья в городе. По словам советника главы Мариуполя Петра Анрющенко людей силой отправили в оккупированную часть Донецкой области.

Также напоминаем о том, что военные РФ начали принудительную мобилизацию украинцев в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Россияне хотят отправить их на фронт.

В то же время, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал украинцев не оценивать в соцсетях боевые действия в Украине. Так как с помощью этой информации враг может наносить удары по позициям нашей армии.

Как уже сообщал Фокус, Россия обстреливает Украину с четырех подводных лодок в Черном море. Они могут запускать ракеты, находясь на глубине до 50 метров, поэтому угрозу сложно заметить даже при помощи спутников.