ВС РФ отчасти продвинулись в Запорожском и Изюмском направлениях, — Арестович (видео)

Чиновник считает, что это незначительные продвижения, которые нельзя назвать тактическим успехом. И, возможно, ВСУ позволили россиянам занять эти позиции.

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Накануне советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил, что за последние сутки российской армии удалось отчасти продвинуться в Запорожском и Изюмском направлениях. Об этом он сообщил в интервью журналисту Марку Фейгину.

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По словам Арестовича, за последние сутки российской армии удалось на несколько километров продвинуться на Запорожском направлении, и немного на Изюмском.

"Но тут вопрос: они продвинулись потому, что наших победили, или потому, что наши отошли и дали им зайти. Все эти километровые продвижения не соответствуют ни букве, ни духе заявленных целей "операции"", — отметил Арестович.

По его словам, российские войска теперь контролируют село Лозовое в Харьковской области и еще село на Гуляйполевском направлении. Вместе с тем, Арестович утверждает, что это даже нельзя назвать тактическим успехом.

ВСУ разбили командный пункт ВС РФ под Херсоном

Советник главы ОП отметил, что ВСУ Украины удалось нанести удар по передовому командному пункту армейского уровня в Херсонской области.

"Это покруче Чернобаевки будет! <…> Так вот очень хорошо попали. Там было около 50 старших российских офицеров — судьба их неизвестна, но взрывалось долго <…> думаю, печальна".

Ранее Фокус сообщал, что представители ФСБ убили командира оккупантов ВС РФ, которые были против наступления под Марьинкой. По данным журналистов, в одной из частей российских войск произошел бунт. Военные отказались идти в атаку, потому что из предыдущего боя вернулись только три бойца из 120.