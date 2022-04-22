ФСБ убила командира оккупантов РФ, которые отказались наступать под Марьинкой, — СМИ

По информации журналистов, в одной из военных частей оккупантов произошел бунт. ВС РФ отказались идти в наступление, поскольку из предыдущего боя вернулись трое бойцов из 120.

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В одной из российских военных частей в Донецкой области произошел бунт, сообщает телеканал "24" со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

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По информации журналистов, в частях российских военных под Марьинкой украинские спецслужбы зафиксировали массовые отказы выполнения приказов военнослужащими РФ. Это произошло из-за того, что из предыдущего боя, в который отправилось 120 военных, назад вернулось только 3 человека.

После гибели руководства роты, прапорщик ВС РФ обратился к высшему руководству с просьбой вернуть всех военных, не желающих участвовать в боевых действиях, назад в Россию.

Сообщается, что после отказа солдат воевать и обращения прапорщика, на место прибыли сотрудники ФСБ, а также руководитель штаба армии. В результате этого визита, прапорщик был показательно убит в присутствии всего личного состава, а новым руководителем был выбран один из солдат. Всему личному составу было приказано не распространяться о произошедшем, а в случае еще одного отказа от участия в боевых действиях, солдатам пригрозили казнью.

Напомним, 20 апреля ВСУ пошли в контратаку и возобновили полный контроль над Марьинкой. Военный аналитик Фокуса Игаль Левин сообщил, что в ходе контратаки ВС РФ пришлось отступать на свои прежние позиции по состоянию на 24 февраля. В традиционной сводке военное командование Украины сообщило, что украинские военнослужащие провели контрнаступление в районе Марьинки Донецкой области, в результате чего ВС РФ понесли потери и были вынуждены отступить из населенного пункта.