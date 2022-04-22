ФСБ убила командира окупантів РФ, які відмовилися наступати під Мар'їнкою, — ЗМІ

За інформацією журналістів, в одній із військових частин окупантів стався бунт. ЗС РФ відмовилися йти в наступ, оскільки з попереднього бою повернулися троє бійців зі 120.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

В одній із російських військових частин на Донеччині стався бунт, повідомляє телеканал "24" з посиланням на джерела в українських спецслужбах.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За інформацією журналістів, у частинах російських військових під Мар'їнкою українські спецслужби зафіксували масові відмови виконання наказів військовослужбовцями РФ. Це сталося через те, що з попереднього бою, до якого вирушило 120 військових, назад повернулося лише 3 особи.

Після загибелі керівництва роти прапорщик ЗС РФ звернувся до вищого керівництва з проханням повернути всіх військових, які не бажають брати участь у бойових діях, назад в Росію.

Повідомляється, що після відмови солдатів воювати і звернення прапорщика, на місце прибули співробітники ФСБ, а також керівник штабу армії. Внаслідок цього візиту прапорщика показово вбили у присутності всього особового складу, а новим керівником обрали одного із солдатів. Всьому особовому складу наказали не поширюватися про те, що сталося, а у разі ще однієї відмови від участі в бойових діях, солдатам пригрозили стратою.

Нагадаємо, 20 квітня ЗСУ пішли в контратаку та відновили повний контроль над Мар'їнкою. Військовий аналітик Фокусу Ігаль Левін повідомив, що під час контратаки ЗС РФ довелося відступати на свої колишні позиції станом на 24 лютого. У традиційному зведенні військове командування України повідомило, що українські військовослужбовці провели контрнаступ у районі Мар'їнки Донецької області, внаслідок чого ЗС РФ зазнали втрат і були змушені відступити з населеного пункту.