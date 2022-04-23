ЗС РФ частково просунулися в Запорізькому й Ізюмському напрямках, — Арестович (відео)

Чиновник вважає, що це незначні поступи, які не можна назвати тактичним успіхом. І, можливо, ЗСУ дозволили росіянам зайняти ці позиції.

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Напередодні радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович заявив, що за останню добу російській армії вдалося частково просунутися в Запорізькому й Ізюмському напрямках. Про це він повідомив в інтерв'ю журналісту Марку Фейгіну.

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За словами Арестовича, за останню добу російській армії вдалося на кілька кілометрів просунутися в Запорізькому напрямку та трохи в Ізюмському.

"Але тут питання: вони просунулися тому, що наших перемогли, чи тому, що наші відійшли й дали їм зайти. Усі ці кілометрові просування не відповідають ні букві, ні духу заявлених цілей "операції", — зазначив Арестович.

За його словами, російські війська тепер контролюють село Лозове в Харківській області та ще село на Гуляйпільському напрямку. Водночас Арестович стверджує, що це навіть не можна назвати тактичним успіхом.

ЗСУ розбили командний пункт ЗС РФ під Херсоном

Радник голови ОП зазначив, що ЗСУ України вдалося завдати удару по передовому командному пункту армійського рівня в Херсонській області.

"Це крутіше за Чорнобаївку буде! <...> Так-от дуже добре поцілили. Там було близько 50 старших російських офіцерів — доля їхня невідома, але вибухало довго <...> думаю, сумна".

Раніше Фокус повідомляв, що представники ФСБ вбили командира окупантів ЗС РФ, які були проти наступу під Мар'їнкою. За даними журналістів, в одній із частин російських військ стався бунт. Військові відмовилися йти в атаку, бо з попереднього бою повернулися лише три бійці зі 120.