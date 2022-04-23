Россия обстреливает Украину с четырех подводных лодок в Черном море, — The Times

Военно-морской флот РФ решил более осторожно действовать после затопления флагманского крейсера "Москва".

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Россия использует как минимум четыре подводные лодки для запуска ракет на территорию Украины. Об этом сообщает американское издание The Times, ссылаясь на военных экспертов.

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По данным СМИ, после уничтожения ракетного крейсера "Москва", который был флагманом Черноморского флота РФ, российские корабли ведут себя в море крайне осторожно, однако в Черном море ВС РФ разместила как минимум четыре подводных лодки класса "Кило". Они могут запускать ракеты, находясь на глубине до 50 метров, поэтому угрозу сложно заметить даже при помощи спутников. Как утверждают эксперты, субмарины регулярно пополняют боезапас в российских портах.

Исследователь Центра информационной устойчивости Бенджамин Питтет и военный аналитик Х. И. Саттон заметили косвенные доказательства того, что подводные лодки атаковали наземные позиции украинских военных и уже сыграли ключевую роль в войне. Субмарины класса "Кило" довольно маленькие по размерам, но вооружены мощными крылатыми ракетами "Калибр" с дальностью полета до 2 тысяч километров, которые сравнивают с "Томагавками" США.

Министерство обороны России регулярно хвастается поражением украинских территорий ракетами, запущенными с кораблей Черноморского флота, но сообщения о запусках с подлодок поступают реже, ведь их размещение хранят в секрете из стратегических соображений. Саттон отметил, что удаленно отследить подлодки под водой нельзя, но при помощи специальных программ можно наблюдать за ними в российских портах.

"Отмечено что подводные лодки загружали "Калибр" непосредственно перед вторжением. И с тех пор их несколько раз наблюдали за загрузкой", — говорит эксперт.

Саттон заметил признаки того, что российские военные корабли стали "менее наглыми" после затопления "Москвы". Суда ВМФ РФ все еще запускают "Калибры" неподалеку от Севастополя, пытаясь держаться на максимальной дистанции полета ракет и выполнять задачи с наименьшим риском ответных ударов.

13 апреля стало известно, что ракетный крейсер "Москва" ВМФ РФ поразили украинскими ракетами "Нептун". В начале вторжения корабль принимал участие в атаке на остров Змеиный и породил мемы о "русском военном корабле".

На следующий день Минобороны РФ заявило, что крейсер "Москва" затонул в море, пока его буксировали в Севастополь. По словам ведомства, корабль потерял устойчивость во время шторма.