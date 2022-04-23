Росія обстрілює Україну з чотирьох підводних човнів у Чорному морі, — The Times

Військово-морський флот РФ вирішив обережніше діяти після затоплення флагманського крейсера "Москва".

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Росія використовує щонайменше чотири підводні човни для запуску ракет на територію України. Про це повідомляє американське видання The Times, посилаючись на військових експертів.

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За даними ЗМІ, після знищення ракетного крейсера "Москва", який був флагманом Чорноморського флоту РФ, російські кораблі поводяться в морі вкрай обережно, однак у Чорному морі ЗС РФ розмістила як мінімум чотири підводні човни класу "Кіло". Вони можуть запускати ракети, пеоебуваючи на глибині до 50 метрів, тому загрозу складно помітити навіть за допомогою супутників. Як стверджують експерти, субмарини регулярно поповнюють боєзапас у російських портах.

Дослідник Центру інформаційної стійкості Бенджамін Піттет і військовий аналітик Х. І. Саттон помітили непрямі докази того, що підводні човни атакували наземні позиції українських військових і вже відіграли ключову роль у війні. Субмарини класу "Кіло" досить маленькі за розмірами, але озброєні потужними крилатими ракетами "Калібр" із дальністю польоту до 2 тисяч кілометрів, які порівнюють із "Томагавками" США.

Міністерство оборони Росії регулярно хвалиться ураженням українських територій ракетами, запущеними з кораблів Чорноморського флоту, але повідомлення про запуски з підводних човнів надходять рідше, адже їхнє розміщення зберігають у секреті зі стратегічних міркувань. Саттон зазначив, що віддалено відстежити підводні човни під водою не можна, але за допомогою спеціальних програм можна спостерігати за ними в російських портах.

"Відзначено, що підводні човни завантажували "Калібр" безпосередньо перед вторгненням. І з того часу їх кілька разів бачили під час завантаження", — говорить експерт.

Саттон помітив ознаки того, що російські військові кораблі стали "менш нахабними" після затоплення "Москви". Судна ВМФ РФ усе ще запускають "Калібри" неподалік Севастополя, намагаючись триматися на максимальній дистанції польоту ракет і виконувати завдання з найменшим ризиком ударів у відповідь.

13 квітня стало відомо, що ракетний крейсер "Москва" ВМФ РФ уразили українськими ракетами "Нептун". На початку вторгнення корабель брав участь в атаці на острів Зміїний і породив меми про "російський військовий корабель".

Наступного дня Міноборони РФ заявило, що крейсер "Москва" затонув у морі, поки його буксирували в Севастополь. За словами відомства, корабель втратив стійкість під час шторму.