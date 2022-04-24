Ракетний удар по Одесі: загинула журналістка та її тримісячна донька (фото)

Внаслідок влучення російського снаряда в житловий будинок загинули 8 людей, серед них тримісячна дитина.

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Після ракетного удару по Одесі, який стався 23 квітня, серед жертв опинилися Валерія Глобан та її тримісячна донька. Крім того, загинула мати Валерії. Про це повідомив її чоловік, Юрій Глобан у Facebook.

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Під час влучення снаряда загиблі перебували у квартирі, ракета потрапила в житловий комплекс міста.

"Рідні мої, Царство небесне! Ви в наших серцях!", — написав чоловік дівчини.

[ + – ] Фото:Facebook Yury Globan [ + – ] Фото:Facebook Yury Globan [ + – ] Фото:Facebook Yury Globan

Новиною про смерть також поділилася приятелька Валерії Олена Поволяєва.

"Не можу повірити. Ми не були прямо друзями, але товарищували, це точно. Були колегами півтора роки, тісно співпрацювали з цією чудовою, щирою та доброю дівчиною. У неї ж донька зовсім маленька. Була. Три місяці. І вона не вижила. І мати. Невимовно шкода. Хочеться кричати та лізти на стінку", — написала Олена.

Валерія Глобан родом із Херсона, вона закінчила факультет журналістики в університеті Одеси, а після цього працювала піар-менеджеркою у різних компаніях.

Доньці Валерії був один місяць, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. До цього дівчина ділилася почуттями про свою вагітність та народження дитини, вона назвала це новим рівнем щастя.

"Це були найкращі 40 тижнів. Вже місяць нашій дівчинці. Тато подарував перші квіти. Це новий рівень щастя", — ділилася Валерія 5 лютого.

Нагадаємо, 23 квітня Російські військові вдарили ракетами по Одесі. Одна з ракет потрапила у 16-поверховий житловий будинок, після чого почалася пожежа. Внаслідок чого загинули 8 людей, ще 18 було поранено.

Фокус повідомляв, що по місту було випущено як мінімум шість ракет, деякі з них збили ППО. Декілька квартир було зруйновано сильно, а в інших — вибуховою хвилею вибило вікна і згоріло кілька машин.