Ракетный удар по Одессе: погибла журналистка и ее трехмесячная дочка (фото)

В результате попадания российского снаряда в жилой дом погибли 8 людей, среди них трехмесячный ребенок.

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После ракетного удара по Одессе, который произошел 23 апреля, среди жертв оказались Валерия Глобан и ее трехмесячная дочка. Кроме того, погибла мама Валерии. Об этом сообщил ее муж, Юрий Глобан в Facebook.

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Во время попадания снаряда погибшие находились у себя в квартире, ракета попала в жилой комплекс города.

"Родные мои, Царство небесное! Вы в наших сердцах!", — написал муж девушки.

[ + – ] Фото:Facebook Yury Globan [ + – ] Фото:Facebook Yury Globan [ + – ] Фото:Facebook Yury Globan

Новостью о смерти также поделилась приятельница Валерии Елена Поволяева.

"Не могу поверить. Мы не были прямо друзьями, но были приятелями, это точно. Были коллегами полтора года, тесно сотрудничали с этой замечательной, искренней и доброй девушкой. У нее же дочь совсем маленькая. Было. Три месяца. И она не выжила. И мать. Невыразимо жаль. Хочется кричать и лезть на стенку", — написала Елена.

Валерия Глобан родом из Херсона, она закончила факультет журналистики в университете Одессы, а после этого работала пиар-менеджером в разных компаниях.

Дочке Валерии был один месяц, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. До этого девушка делилась чувствами о своей беременности и рождении ребенка, она назвала это новым уровнем счастья.

"Это были лучшие 40 недель. Уже месяц нашей девочке. Папа подарил первые цветы. Это новый уровень счастья", — делилась Валерия 5 февраля.

Напомним, 23 апреля Российские военные ударили ракетами по Одессе. Одна из ракет попала в 16-этажный жилой дом после чего начался пожар. В результате чего погибли 8 людей, еще 18 были ранены.

Фокус сообщал, что по городу были выпущены как минимум шесть ракет, некоторые из них сбили ПВО. Несколько квартир были разрушены сильно, а в других — взрывной волной выбило окна и сгорели несколько машин.