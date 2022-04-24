ВС РФ активизировали наступление на Востоке, пытаясь захватить Рубежное и Попасную, — ВСУ

Наступательные и штурмовые действия оккупантов, по данным Генштаба, также зафиксированы в районе Северодонецка, Курахово и Заречного.

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ВС РФ активизировали наступление сразу на нескольких направлениях на Донбассе, пытаясь взять под контроль Рубежное, Попасную и Заречное. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 24 апреля.

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Военное командование отмечает, что оккупанты не оставляют попыток разгромить группировку сил ООС и выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Разведка также фиксирует, что ВС РФ проводят перегруппировку ракетных и артиллерийских подразделений, которые в скором времени будут поддерживать наступательные действия захватчиков на Востоке Украины.

На Слобожанском направлении продолжается частичная блокада Харькова с артиллерийскими и авиаударами по жилым кварталам города. По данным разведки, в 60 километрах от госграницы ВС РФ развернули пусковые установки оперативно-тактических комплексов "Искандер-М". В районе населенного пункта Коротичи оккупанты дистанционно минируют территории, обстреливают позиции ВСУ возле Курульки и Новой Дмитровки, а также проводят аэроразведку с помощью БПЛА "Орлан-10" недалеко от Барвенково и Гусаровки.

[ + – ] ВС РФ активизировали наступление на Донбассе

На Донецком и Таврическом направлениях вдоль всей линии разграничения продолжаются активные боевые действия с применением артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Генштаб предупреждает, что враг активизировал наступательные и штурмовые действия в районе Северодонецка и Курахово. Помимо этого, оккупанты не оставляют попыток взять под контроль Рубежное, Заречное и Попасную. На Северодонецком направлении ВС РФ обустроили понтонные переправы через реку Красная, а на Авдеевском — происходит наращивание системы противовоздушной обороны. Захватчики также не прекращают обстреливать Мариуполь, пытаясь блокировать украинских военнослужащих на территории завода "Азовсталь".

На Южнобузском направлении оккупанты продолжают удерживать занятые рубежи, а в отдельных районах пытаются улучшить тактическое положение, обстреливая жилые кварталы и позиции ВСУ из тяжелого вооружения. На Волынском и Полесском направлениях активных действий ВС РФ не зафиксировано.

По данным Генштаба ВСУ, группировка Воздушных сил вместе с подразделениям ПВО за минувшие сутки уничтожили:

девять беспилотников;

три самолета;

пять крылатых ракет.

За сутки на территории Донецкой и Луганской областей подразделения ВСУ отразили 12 атак ВС РФ, в ходе которых уничтожили:

четыре танка;

пятнадцать единиц бронированной техники;

четыре единицы автомобильной техники;

пять артиллерийских систем.

[ + – ] ВС РФ активизировали наступление на Донбассе

Напомним, в ночь с 23 на 24 апреля ВС РФ нанесли три ракетных удара по Днепропетровской области. Российские снаряды прилетели на объект железнодорожной инфраструктуры и промышленное предприятие, а в результате обстрела погиб 48-летний мужчина.

Также сообщалось, что в результате ракетного удара ВС РФ под Одессе погибла журналистка и ее 3-месячная дочь.