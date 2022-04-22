ВС РФ открыли коридор на "Азовстали" только для сдачи украинских военных в плен, - Верещук

Российские оккупанты не дают открыть гуманитарный коридор, чтобы эвакуировать с территории "Азовстали" женщин, детей и пожилых людей.

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В Мариуполе на территории завода "Азовсталь" находится почти 1000 гражданских, но российские оккупанты открыли коридор только для сдачи украинских военных в плен. Об этом сообщила в Telegram вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

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"Бывают коридоры для сдачи в плен. Россияне открыли такой, но он нам не нужен. Наши военные не хотят сдаваться в плен", — написала она.

Гуманитарный коридор на "Азовстали" нужен для эвакуации женщин, детей и пожилых людей. Оккупанты притворяются, что не видят разницы между коридором для военных и гражданских, подчеркнула Верещук.

[ + – ] Президент России приказал отменить штурм "Азовстали" 21 апреля Фото: РИА Новости

"Все они понимают. Таким образом они пытаются дополнительно давить на наших военных. Некоторые официальные российские спикеры не стесняются озвучивать ложь, что гуманитарный коридор якобы предоставлен, но гражданские не хотят им воспользоваться", — подчеркнула Верещук.

Военные РФ боятся штурмовать "Азовсталь", они сознательно и цинично не выпускают гражданских, резюмировала министр.

Напомним, что 21 апреля, президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу приказал отменить штурм "Азовстали". Военный аналитик Фокуса Игаль Левин считает, что такое решение приняли из-за астрономических потерь личного состава и отсутствия противобункерных бомб.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович полагает, что ВС РФ перекинули часть войск для усиления группировки и выхода на админграницы Луганской и Донецкой областей.

Шойгу также заявлял об "освобождении" Мариуполя. По его оценке, в промышленной зоне "Азовстали" заблокированы "тысячи украинских военных".