ЗС РФ відкрили коридор на "Азовсталі" лише для здачі українських військових у полон, — Верещук

Російські окупанти не дають відкрити гуманітарний коридор, щоб евакуювати з території "Азовсталі" жінок, дітей та людей похилого віку.

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У Маріуполі на території заводу "Азовсталь" перебуває майже 1000 цивільних, але російські окупанти відкрили коридор лише для здачі українських військових у полон. Про це повідомила в Telegram віцепрем'єр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

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"Бувають коридори для здачі в полон. Росіяни відкрили такий, але він нам не потрібен. Наші військові не хочуть здаватися в полон", — написала вона.

Гуманітарний коридор на "Азовсталі" потрібен для евакуації жінок, дітей та людей похилого віку. Окупанти вдають, що не бачать різниці між коридором для військових та цивільних, наголосила Верещук.

[ + – ] Президент Росії наказав скасувати штурм "Азовсталі" 21 квітня Фото: РИА Новости

"Все вони розуміють. Так вони намагаються додатково тиснути на наших військових. Деякі офіційні російські речники не соромляться озвучувати брехню, що гуманітарний коридор начебто наданий, але цивільні не хочуть ним скористатися", — наголосила Верещук.

Військові РФ бояться штурмувати "Азовсталь", вони свідомо та цинічно не випускають цивільних, резюмувала міністр.

Нагадаємо, що 21 квітня президент РФ Володимир Путін на зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу наказав скасувати штурм "Азовсталі". Військовий аналітик Фокусу Ігаль Левін вважає, що таке рішення ухвалили через астрономічні втрати особового складу та відсутність протибункерних бомб.

Радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович вважає, що ЗС РФ перекинула частину військ для посилення угруповання та виходу на адмінкордони Луганської та Донецької областей.

Шойгу також заявляв про "звільнення" Маріуполя. За його оцінкою, у промисловій зоні "Азовсталі" заблоковано "тисячі українських військових".