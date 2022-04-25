Верещук опровергла наличие гуманитарных коридоров из "Азовстали" в Мариуполе

По словам вице-премьера, из-за отсутствия договоренностей Украина была вынуждена обратиться к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой выступить инициатором и гарантом безопасного вывода людей.

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Несмотря на заявления Министерства обороны РФ о временном "режиме тишины" возле мариупольской "Азовстали" для выхода оттуда гражданских лиц, никаких договоренностей об открытии гуманитарных коридоров не было. Об этом сообщила глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Вице-премьер добавила, что для эвакуации со стороны Украины все готово: подготовлены машины "скорой" помощи и автобусы.

"Сегодня российская сторона в очередной раз заявила о существовании коридора для выхода гражданских лиц из "Азовстали". Этому можно было бы верить, если бы россияне много раз до этого не срывали гуманитарные коридоры. Я знаю, что говорю, потому что по поручению Президента лично веду такие переговоры и занимаюсь организацией гуманитарных коридоров", — сообщила она

В то же время Верещук официально заявила, что на сегодня никаких договоренностей о гуманитарных коридорах с "Азовстали" не было.

"Коридор, анонсированный в одностороннем порядке, не обеспечивает безопасность, поэтому, собственно, и не является гуманитарным коридором", – резюмировала вице-премьер.

Также глава Минрегинеграции уточнила, что уже обратилась к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой выступить инициатором и гарантом гуманитарного коридора из "Азовстали" для гражданских лиц.

"Мы просим, ​​чтобы в гуманитарной колонне присутствовали представители ООН и Международного Комитета Красного Креста", — сообщила Верещук.

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что прекращают огонь и отводят войска от "Азовстали", чтобы дать возможность выйти гражданским, которые прячутся от обстрелов в подвалах предприятия.

Но в Запорожской ОВА сообщили, что была потеряна связь с эвакуационной колонной, которая направлялась в Мариуполь. Связь с колонной пропала у поселка Мангуш в Донецкой области.

А 22 апреля Ирина Верещук сообщала, что никакого эвакуационного коридора для гражданских лиц ВС РФ не открывали ранее, хоть и анонсируют подобное постоянно. "Бывают коридоры для сдачи в плен. Россияне открыли такой, но он нам не нужен. Наши военные не хотят сдаваться в плен", — написала она.

Двумя днями ранее вице-премьер сообщала, что эвакуация мирного населения из Мариуполя была сорвана, когда ВС РФ так и не обеспечили режим прекращения огня.