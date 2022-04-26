Путин согласился на участие ООН и Красного Креста в эвакуации гражданских с "Азовстали"

В секретариате генсека ООН утверждают, что в ходе беседы с Антониу Гутерришем глава Кремля дал "принципиальное согласие" по данному вопросу.

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Во время встречи президента России Владимира Путина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем глава Кремля дал "принципиальное согласие" на эвакуацию гражданского населения и открытие гуманитарных коридоров в Украине. В частности, из "Азовстали" в Мариуполе. Об этом говорится на сайте организации.

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Владимир Путин "в целом" согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в украинском Мариуполе.

"Последующие обсуждения будут проведены с Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и Министерством обороны России", — говорится в заявлении пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

Напомним, что Фокус также писал, что генсек ООН предложил создать группу по решению гуманитарных вопросов в Украине. Антониу Гутерриш надеется, что контактная группа сможет организовать действительно безопасные и эффективные коридоры для эвакуации гражданских лиц из горячих точек.

Также важно отметить, что ранее президент РФ уже приказывал остановить штурм "Азовстали". По словам Путина, Кремль "гарантировал" жизнь украинским военнослужащим, которые сдадут оружие и выйдут из промышленной зоны мариупольского завода.

Однако уже через несколько дней российские войска продолжили уничтожать "Азовсталь", совершив 35 авиаударов за ночь.