Путін погодився на участь ООН та Червоного Хреста в евакуації цивільних з "Азовсталі"

У секретаріаті генсека ООН стверджують, що під час бесіди з Антоніу Гутеррешем глава Кремля дав "принципову згоду" з цього питання.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Під час зустрічі президента Росії Володимира Путіна з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем глава Кремля дав "принципову згоду" на евакуацію цивільного населення та відкриття гуманітарних коридорів в Україні. Зокрема, із "Азовсталі" у Маріуполі. Про це йдеться на вебсайті організації.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Володимир Путін "загалом" погодився на участь ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста в евакуації цивільних осіб із заводу "Азовсталь" в українському Маріуполі.

"Наступні обговорення будуть проведені з Управлінням ООН з координації гуманітарних питань та Міністерством оборони Росії", — йдеться у заяві прессекретаря ООН Стефана Дюжарріка.

Нагадаємо, що Фокус також писав, що генсек ООН запропонував створити групу щодо вирішення гуманітарних питань в Україні. Антоніу Гутерреш сподівається, що контактна група зможе організувати справді безпечні та ефективні коридори для евакуації цивільних осіб із гарячих точок.

Також важливо зазначити, що раніше президент РФ уже наказував зупинити штурм "Азовсталі". За словами Путіна, Кремль "гарантував" життя українським військовослужбовцям, які здадуть зброю та вийдуть із промислової зони маріупольського заводу.

Проте вже за кілька днів російські війська продовжили знищувати "Азовсталь", здійснивши 35 авіаударів за ніч.