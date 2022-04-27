Евакуація цивільних із "Азовсталі": у Кремлі спростували домовленості з ООН

Прессекретар голови Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам, що тему "надалі пророблятимуть". І додав, що генсека ООН Антоніу Гутерреша запросили подивитись на українських військовополонених.

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У Росії спростували інформацію про те, що Володимир Путін у розмові з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем погодився на евакуацію мирних громадян із заблокованого російськими військами заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Про це в коментарі журналістам повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков, пише російське агентство "Інтерфакс".

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"Ця тема була паном Гутеррешем озвучена, і вона буде далі опрацьовуватися. Якихось конкретних домовленостей у цій галузі не було", — наголосив Пєсков.

Також, за його словами, Путін запросив Гутерреша та представників Міжнародного комітету Червоного Хреста відвідати українських військовополонених і подивитися на умови їх утримання.

26 квітня секретаріат генсека ООН повідомив, що глава Кремля дав "принципову згоду" на участь ООН і Червоного Хреста в евакуації цивільних осіб із Маріуполя. Ця домовленість була досягнута під час особистої зустрічі Володимира Путіна з Антоніу Гутеррешем.

Відомо, що російські війська продовжують бомбардувати "Азовсталь", де тримають оборону українські захисники та ховаються мирні жителі Маріуполя. Лише за одну ніч із 25 на 26 квітня ЗС РФ завдали 35 авіаударів по цехах підприємства-гіганта.

Нагадаємо, Генсек ООН також запропонував створити групу щодо вирішення гуманітарних питань в Україні. Він сподівається, що контактна група зможе організувати справді безпечні й ефективні коридори для евакуації цивільних із гарячих точок.

Раніше Фокус писав, що ЗС РФ закрили в'їзд в оточений Маріуполь.