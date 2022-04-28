ООН делает все возможное, чтобы эвакуация из "Азовстали" состоялась, — Гутерриш (видео)

Генсек организации по итогам переговоров с Зеленским в Киеве отказался вдаваться в подробности планов по эвакуации, чтобы не "подорвать эту возможность".

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заверил, что организация делает все возможное, чтобы обеспечить эвакуацию гражданских лиц и военнослужащих, скрывающихся от российских бомбардировок на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом он сказал после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"В настоящий момент я могу только сказать вам, что мы делаем все возможное, чтобы это (эвакуация из "Азовстали") произошло. Я не буду вдаваться в какие-либо комментарии, которые могут подорвать эту возможность", — сказал Гутерриш.

В свою очередь Зеленский заявил, что верит, что украинские власти совместно с генсеком ООН смогут "добиться успешного результата" в этом вопросе.

Тем временем Вооруженные силы РФ продолжают бомбить "Азовсталь". Например, в ночь с 25 на 26 апреля они нанесли 35 авиаударов по цехам предприятия.

В секретариате генерального секретаря ООН 26 апреля заявили о "принципиальном согласии" президента РФ Владимира Путина на участие ООН и Красного Креста в эвакуации гражданских из Мариуполя. Кремль позже опроверг эти договоренности.

Также мы писали о том, как сегодня замкомандира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламар призвал срочно эвакуировать или деблокировать Мариуполь, чтобы избежать новых жертв.