"Мариуполь - это год за день": в "Азове" призвали эвакуировать или деблокировать город (видео)

По словам Святослава Паламара, за минувшую ночь было сброшено колоссальное количество фосфорных бомб, совершено 50 авианалетов. Гарнизону и мирным жителям нужна эвакуация.

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Замкомандира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламар записал новое видеообращение, в котором рассказал о колоссальном количестве выпущенных снарядов по "Азовстали" российскими оккупантами.

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"Это ночь — это просто колоссальное количество фосфорных бомб. 50 авиаударов, ракеты, арта и всего, что может использовать варвар против человечества", — говорит Паламар.

В Мариуполе, по словам "Калины" один день идет за год, поэтому артиллерия работает уже 64 года. Весь мир дал время Москве, чтобы скрыть масштабы своих преступлений. Также военный задается вопросом, кто дал возможность РФ завозить в город проплаченых пропагандистов.

"Для солдата слова и действия — это одно и тоже. Поэтому нам тяжело осознать, почему нам обещают, но не действуют. Не действуют в то время как умирает воин, получивший ранение на поле боя. Умирает медленно под авиаударами в госпитале. Герой. И мы не можем ему помочь", — продолжает "Калина".

Замкомандира "Азова" заявил, что знает, что благодаря мариупольскому гарнизону войскам на фронте легче. За это время армия получает оружие для адекватного ответа.

"Мы понимаем и слышим: "Держитесь". Только один вопрос: "сколько еще?" — говорит Паламар.

Также военные посчитали, сколько денег ВС РФ потратили на обстрелы города. На осаду Мариуполя было потрачено 1,111 млрд долларов.

"Я призываю военно-политическое руководство к решительным действиям по деблокаде или эвакуации всех тех, кто надеется и верит в Родину. Сегодня я скажу не Мариуполь – это Украина, а Украина – это Мариуполь", — резюмирует боец.

Напомним, и.о командира 36-й бригады морской пехоты Сергей "Волына" Волынский призвал к организации эвакуации военных из "Азовстали" вместе с гражданскими.

ВС РФ продолжают бомбить "Азовсталь", в ночь с 25 на 26 апреля они нанесли 35 авиаударов по цехам предприятия.