Как Дюнкерк в 1940-м: командир морпехов призвал эвакуировать военных и гражданских из Мариуполя

Более 600 раненых солдат и сотни гражданских прячутся на заводе "Азовсталь". В любой момент они могут умереть, а оставшиеся в живых погибнут в неравном бою.

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В осажденном Мариуполе к военным и гражданским нужно применить процедуру "extraction", вывода из места боевых действий в безопасную зону. Об этом сказал в видеообращении исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский.

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Защитники Мариуполя 62 дня ведут боевые действия и полностью окружены российскими оккупантами. Более 600 бойцов на заводе "Азовсталь", по его словам, ранены. Им срочно нужна медицинская помощи, а на предприятии нет необходимых условий, лекарств и врачей.

[ + – ] На территории "Азовстали" находятся сотни гражданских Фото: Flickr

Вместе с военными на территории "Азовстали" пребывают сотни гражданских – дети, люди с инвалидностью, пожилые и раненые, добавил он.

"Я обращался ко всем мировым лидерам, дипломатам, папе Франциску. Кричал, чтобы нас услышали. Спасите гарнизон Мариуполь. Сегодня не 1940-й, а 2022 год. Люди здесь просто погибнут. Раненые умрут, а живые погибнут в бою", – подчеркнул "Волына".

Мариуполь и Дюнкерк 1940 года

И.о. командира морпехов привел в пример освобождение оккупированного в мае 1940 года гитлеровскими войсками прибрежного города на севере Франции Дюнкерк. Английские, бельгийские и французские войска тогда попали в окружение армии Германии.

Бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль распорядился провести операцию по эвакуации, которая получила название "Динамо". Британское командование собрало все корабли военно-морского и торгового флотов: 693 английских и около 250 французских судов. Нацистский диктатор Адольф Гитлер приказал остановить танковіе войска и не приближаться к Дюнкерку ближе чем на 10 км.

Около 400 тысяч военных ждали, когда их доставят на кораблях в Англию. Забрать из портового города удалось 200 тыс. британцев, 130 тыс. французов и 10 тыс. бельгийцев. Около 60 тыс. человек эвакуировать не получилось.

Напомним, что ВС РФ продолжают бомбить "Азовсталь", в ночь с 25 на 26 апреля они нанесли 35 авиаударов по цехам предприятия. С 26 апреля оккупанты запретили въезд в Мариуполь без удостоверения о прохождении фильтрации. Мирным жителям разрешили передвигаться по городу только если у них будет на это разрешение оккупационной администрации.

В секретариате генсека ООН 26 апреля заявили о "принципиальном согласии" президента РФ Владимира Путина на участие ООН и Красного Креста в эвакуации гражданских из Мариуполя. Кремль позже опроверг эти договоренности.