Як Дюнкерк у 1940-му: командир морпіхів закликав евакуювати військових і цивільних із Маріуполя

Понад 600 поранених солдатів і сотні цивільних ховаються на заводі "Азовсталь". У будь-який момент вони можуть померти, а ті, що залишилися живими, загинуть у нерівному бою.

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В оточеному Маріуполі щодо військових і цивільних потрібно застосувати процедуру "extraction", виведення з місця бойових дій у безпечну зону. Про це сказав у відеозверненні виконувач обов'язків командира 36-ої бригади морської піхоти Сергій Волинський.

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Захисники Маріуполя 62 дні ведуть бойові дії та повністю оточені російськими окупантами. Понад 600 бійців на заводі "Азовсталь", за його словами, поранено. Їм терміново потрібна медична допомога, а на підприємстві немає необхідних умов, ліків і лікарів.

[ + – ] На території "Азовсталі" перебувають сотні цивільних Фото: Flickr

Разом із військовими на території "Азовсталі" перебувають сотні цивільних — діти, люди з інвалідністю, літні та поранені, додав він.

"Я звертався до всіх світових лідерів, дипломатів, папи Франциска. Кричав, щоб нас почули. Врятуйте гарнізон Маріуполь. Сьогодні не 1940-й, а 2022 рік. Люди тут просто загинуть. Поранені помруть, а живі загинуть у бою", – наголосив "Волина".

Маріуполь і Дюнкерк 1940 року

В.о. командира морпіхів навів у приклад звільнення окупованого в травні 1940 року гітлерівськими військами прибережного міста північ від Франції Дюнкерка. Англійські, бельгійські та французькі війська тоді потрапили в оточення армії Німеччини.

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Вінстон Черчилль розпорядився провести операцію з евакуації, яка отримала назву "Динамо". Британське командування зібрало всі кораблі військово-морського й торгового флотів: 693 англійські та близько 250 французьких суден. Нацистський диктатор Адольф Гітлер наказав зупинити танкові війська та не наближатися до Дюнкерка ближче, ніж на 10 км.

Близько 400 тисяч військових чекали, коли їх доправлять на кораблях у Англію. Забрати з портового міста вдалося 200 тис. британців, 130 тис. французів і 10 тис. бельгійців. Близько 60 тис. людей евакуювати не вдалося.

Нагадаємо, що ЗС РФ продовжують бомбардувати "Азовсталь", у ніч із 25 на 26 квітня вони завдали 35 авіаударів по цехах підприємства. З 26 квітня окупанти заборонили в'їзд у Маріуполь без посвідчення про проходження фільтрації. Мирним жителям дозволили пересуватися містом, тільки якщо вони матимуть на це дозвіл окупаційної адміністрації.

У секретаріаті генсека ООН 26 квітня заявили про "принципову згоду" президента РФ Володимира Путіна на участь ООН і Червоного Хреста в евакуації цивільних із Маріуполя. Кремль пізніше спростував ці домовленості.