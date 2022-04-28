"Маріуполь — це рік за день": в "Азові" закликали евакуювати чи деблокувати місто (відео)

За словами Святослава Паламара, минулої ночі було скинуто колосальну кількість фосфорних бомб, скоєно 50 авіанальотів. Гарнізону та мирним жителям потрібна евакуація.

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Замкомандира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар записав нове відеозвернення, в якому розповів про колосальну кількість випущених снарядів по "Азовсталі" російськими окупантами.

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"Це ніч — це просто колосальна кількість фосфорних бомб. 50 авіаударів, ракети, арта й усе, що може використати варвар проти людства", — говорить Паламар.

У Маріуполі, за словами "Калини", один день іде за рік, тому артилерія працює вже 64 роки. Весь світ дав час Москві, щоб сховати масштаби своїх злочинів. Також військовий ставить питання, хто дав можливість РФ завозити в місто проплачених пропагандистів.

"Для солдата слова і дії — це одне й теж. Тому нам важко усвідомити, чому нам обіцяють, але не діють. Не діють у той час, як вмирає воїн, котрий отримав поранення на полі бою. Вмирає повільно під авіаударами в госпіталі. Герой. І ми не можемо йому допомогти", — продовжує "Калина".

Замкомандира "Азова" заявив, що знає, що завдяки маріупольському гарнізону військам на фронті легше. За цей час армія отримує зброю для адекватної відповіді.

"Ми розуміємо і чуємо: "Тримайтеся". Тільки одне питання: "скільки ще?" — каже Паламар.

Також військові порахували, скільки грошей ЗС РФ витратили на обстріл міста. На облогу Маріуполя було витрачено 1,111 млрд доларів.

"Я закликаю військово-політичне керівництво до рішучих дій з розблокування або евакуації всіх тих, хто сподівається і вірить у Батьківщину. Сьогодні я скажу не Маріуполь — це Україна, а Україна — це Маріуполь", — резюмує боєць.

Нагадаємо, в. о. командира 36-ї бригади морської піхоти Сергій "Волина" Волинський закликав до організації евакуації військових з "Азовсталі" разом із цивільними.

ЗС РФ продовжують бомбардувати "Азовсталь", у ніч із 25 на 26 квітня вони завдали 35 авіаударів по цехах підприємства.