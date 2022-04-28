ООН робить все можливе, щоб евакуація з "Азовсталі" відбулася, — Гутерреш (відео)

Генсек організації за підсумками переговорів із Зеленським у Києві відмовився вдаватися до подробиць планів з евакуації, щоб не "підірвати цю можливість".

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Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш запевнив, що організація робить все можливе, щоб забезпечити евакуацію цивільних осіб і військовослужбовців, які ховаються від російських бомбардувань на заводі "Азовсталь" у Маріуполі. Про це він сказав після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

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"Наразі я можу тільки сказати вам, що ми робимо все можливе, щоб це (евакуація з "Азовсталі") сталося. Я не вдаватимуся до будь-яких коментарів, які можуть підірвати цю можливість", — сказав Гутерреш.

Зі свого боку Зеленський заявив, що вірить, що українська влада спільно з генсеком ООН зможе "добитися успішного результату" в цьому питанні.

Тим часом Збройні сили РФ продовжують бомбардувати "Азовсталь". Наприклад, у ніч із 25 на 26 квітня вони завдали 35 авіаударів по цехах підприємства.

У секретаріаті генерального секретаря ООН 26 квітня заявили про "принципову згоду" президента РФ Володимира Путіна на участь ООН і Червоного Хреста в евакуації цивільних із Маріуполя. Кремль пізніше спростував ці домовленості.

Також ми писали про те, як сьогодні замкомандира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар закликав терміново евакуювати або деблокувати Маріуполь, щоб уникнути нових жертв.