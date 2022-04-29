Україна планує сьогодні евакуювати людей з "Азовсталі", — Reuters

На заводі знаходяться мирні жителі, які ховаються там разом з українськими військовими, котрі продовжують обороняти територію "Азовсталі".

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Українська влада сподівається евакуювати мирних жителів із заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Вивезення мешканців заплановано на п'ятницю, 29 квітня. Цивільні перебувають там з українськими захисниками, які продовжують обороняти територію. Про це повідомляє британське видання Reuters із посиланням на джерела в Офісі президента.

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"Сьогодні заплановано операцію з виведення мирних жителів із заводу", — повідомили в офісі президента Володимира Зеленського,

Подробиці евакуації поки що не повідомляються.

Нагадаємо, 26 квітня Володимир Путін погодився на евакуацію людей з "Азовсталі" за посередництва ООН і Червоного хреста. У секретаріаті генсека ООН стверджують, що під час бесіди з Антоніу Гутеррешем президент РФ дав "принципову згоду" з цього питання.

Пізніше, 27 квітня у Кремлі спростували домовленості з ООН про вивезення цивільних із маріупольського заводу. За словами спікера голови Кремля Дмитра Пєскова, "тема опрацьовуватиметься далі".

28 квітня Гуттереш, під час зустрічі із Зеленським, заявив, що ООН робить все можливе, щоб відбулася евакуація мирних жителів, які ховаються на "Азовсталі", однак не став вдаватися до подробиць, щоб "не підірвати цю можливість".