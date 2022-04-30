В Мариуполе сегодня может состояться масштабная эвакуация жителей, — советник мэра

По словам Петра Андрющенко, автобусы для эвакуации будет обеспечивать российская сторона. Чиновник призвал жителей Мариуполя звонить "во все колокола и рельсы", чтобы успеть и не пропустить выезд.

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что появилась надежда эвакуировать жителей города на подконтрольную Украине территорию 30 апреля. Эвакуация должна состояться возле торгового центра "Порт-сити", сейчас власти Мариуполя ждут подтверждения от российской стороны. Об этом Андрющенко написал в Telegram.

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Он призвал жителей Мариуполя звонить во "все колокола и рельсы", чтобы успеть и не пропустить выезд. Петр Андрющенко заявил, что есть все шансы на массовую эвакуацию мирных жителей из города. По его словам, автобусами для выезда будет обеспечивать российская сторона.

"Также (подморгнул) все понимают, что такая эвакуация равна режиму тишины по маршруту?" — добавил советник мэра

Андрющенко также рассказал, что оккупанты разрешили перемещение между Левобережным районом и другими районами Мариуполя на правобережье. Однако установили блок посты для усиления контроля.

Напомним, СМИ со ссылкой на Офис президента писали, что 29 апреля планируется эвакуация мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Однако она так и не состоялась.

29 апреля советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Россия игнорирует предложения Украины провести специальные переговоры в Мариуполе. По его словам, для российских военных неважно, сколько мирных жителей в городе они убьют.