РФ игнорирует спецпереговоры по Мариуполю и возможный обмен Медведчука, — Офис президента

Советник главы ОП Михаил Подоляк предположил, что для ВС РФ нет разницы, сколько они убьют мирных жителей в Мариуполе.

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Россия игнорирует предложения Украины о проведении раунда специальных переговоров по Мариуполю и возможного обмена обвиняемого в госизмене нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских военнослужащих. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил советник главы Офиса президента, член делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк.

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По его словам, ВС России нацелены на максимальное уничтожение прифронтового Мариуполя, однако шансы на проведение спецпереговоров с Москвой все еще остаются.

Подоляк подчеркнул, что Киеву принципиально забрать из портового города гражданских и военнослужащих, которых оккупанты продолжают обстреливать с авиации и тяжелой артиллерии.

"К сожалению, РФ пока все это (спецпереговоры по Мариуполю и освобождение гражданских с военными — ред.) игнорирует, потому что россияне сегодня репутационно все теряют. Поэтому им, в принципе, я так понимаю, нет разницы: убьют ли они тысячу гражданских или 10 тысяч", — продолжил советник главы ОП в интервью.

Более того, как отмечает Подоляк, Россия игнорирует предложение Украины об обмене обвиняемого в госизмене народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Советник главы ОП с иронией заявил, что парламентария ранее "брендировали как влиятельного и важного для РФ человека", но выяснилось, что политик не интересен Кремлю.

"Ценность сломать Мариуполь, уничтожить его, убить там практически всех защитников, для них гораздо больше, чем забрать Медведчука или кого угодно. Поэтому, к сожалению, Медведчук — не актив. К сожалению, мы его обменять на наших ребят не можем", — продолжил Подоляк в общении с журналистом.

Советник главы ОП заверил, что на столе переговоров с Россией лежат все украинские предложения, в том числе обмен Виктора Медведчука на украинцев в Мариуполе, однако реакция российской стороны показывает, что нардеп от ОПЗЖ перестал быть для них "ценным активом".

Стоит отметить, что в ходе интервью "Радио Свобода" Михаил Подоляк также пригрозил, что Украина перенесет боевые действия на территорию России.

[ + – ] РФ игнорирует обмен Медведчука и спецпереговоры по Мариуполю, - Подоляк

Напомним, задержанный СБУ народный депутат Виктор Медведчук, которого обвиняют в государственной измене, попросил Зеленского и Путина обменять его на военнослужащих и гражданских в Мариуполе. По словам политика, из-за блокады ВС РФ защитники и мирные жители не могут покинуть прифронтовой город, который оккупанты продолжают обстреливать авиацией.

24 апреля в Офисе президента предложили России провести раунд спецпереговоров по Мариуполю. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что РФ для сохранения остатков своей репутации может объявить перемирие и позволить гражданским, а также украинским военнослужащим покинуть территорию завода "Азовсталь".