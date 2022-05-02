В Мариуполе началась новая эвакуация мирных жителей (фото)
Транспорт будет проезжать через Мангуш и Бердянск, чтобы подобрать других желающих. Местные власти заверяют, что мирные жители могут присоединиться к колонне на своих автомобилях.
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В понедельник, 2 мая, в прифронтовом Мариуполе началась новая эвакуация гражданских лиц. Эту информацию в эфире "Радио Свобода" подтвердил советник городского головы Петр Андрющенко.
По его словам, автобусы с мирными жителями уже выехали из Мариуполя.
Петр Андрющенко отметил, что колонна эвакуационного транспорта будет двигаться по утвержденному маршруту, а в оккупированных населенных пунктах Мангуш и Бердянск сможет подобрать других граждан, желающих выехать с неподконтрольных Украине территорий.
Советник мэра Мариуполя также сообщил, что по предварительной договоренности с ВС РФ к колонне могут присоединиться мирные жители на своем личном транспорте.
"Надеемся, что тысячи наших мариупольцев, застрявших по дороге из Мариуполя в Запорожье (их не пропускали оккупанты — ред.), сегодня вечером или завтра утром попадут в Запорожье", — продолжил Андрющенко в эфире "Радио Свобода" и добавил, что ВС РФ в ночь с 1 на 2 мая продолжили обстреливать территорию завода "Азовсталь".
Уже к утру удары по промзоне прекратились, и советник мэра Мариуполя это объясняет тем, что в прифронтовом городе началась новая эвакуация гражданских.
Телеканал "Громадське", в свою очередь, опубликовал снимки с людьми, которым удалось самостоятельно выехать из осажденного населенного пункта и прибыть в Запорожье.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также в своем Telegram-канале уточнил, что в оккупированном Мангуше, через который будет проезжать колонна эвакуационных автобусов, ВС РФ проведут фильтрацию гражданских.
В Бердянске посадка желающих выехать с неподконтрольной Украине территории будет производиться на Луначарском кольце.
"Собственными машинами можно присоединиться к колонне. По времени посадки по пунктам маршрута — время зависит от прохождения колонны. Поэтому время посадки не назначено. Понимаем, но нужно будет ждать. Сообщайте близким и родным. Ждем всех дома", — добавил Андрющенко.
Напомним, 1 мая в Мариуполе стартовала масштабная эвакуация мирных граждан. По словам президента Владимира Зеленского, около 100 первых гражданских выезжали из прифронтового города в направлении Запорожья.
Также сообщалось, что 30 апреля с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе эвакуировали 20 мирных жителей, которые скрывались в бункерах от бомбардировок ВС РФ.