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В Мариуполе началась новая эвакуация мирных жителей (фото)

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В Мариуполе стартовала новая эвакуация мирных жителей

Транспорт будет проезжать через Мангуш и Бердянск, чтобы подобрать других желающих. Местные власти заверяют, что мирные жители могут присоединиться к колонне на своих автомобилях.

В понедельник, 2 мая, в прифронтовом Мариуполе началась новая эвакуация гражданских лиц. Эту информацию в эфире "Радио Свобода" подтвердил советник городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, автобусы с мирными жителями уже выехали из Мариуполя.

Петр Андрющенко отметил, что колонна эвакуационного транспорта будет двигаться по утвержденному маршруту, а в оккупированных населенных пунктах Мангуш и Бердянск сможет подобрать других граждан, желающих выехать с неподконтрольных Украине территорий.

Советник мэра Мариуполя также сообщил, что по предварительной договоренности с ВС РФ к колонне могут присоединиться мирные жители на своем личном транспорте.

"Надеемся, что тысячи наших мариупольцев, застрявших по дороге из Мариуполя в Запорожье (их не пропускали оккупанты — ред.), сегодня вечером или завтра утром попадут в Запорожье", — продолжил Андрющенко в эфире "Радио Свобода" и добавил, что ВС РФ в ночь с 1 на 2 мая продолжили обстреливать территорию завода "Азовсталь".

Уже к утру удары по промзоне прекратились, и советник мэра Мариуполя это объясняет тем, что в прифронтовом городе началась новая эвакуация гражданских.

Телеканал "Громадське", в свою очередь, опубликовал снимки с людьми, которым удалось самостоятельно выехать из осажденного населенного пункта и прибыть в Запорожье.

Эвакуация Мариуполь гражданские колонна Запорожье Азовсталь оккупанты
Жители Мариуполя самостоятельно эвакуировались в Запорожье
Эвакуация Мариуполь гражданские колонна Запорожье Азовсталь оккупанты
Жители Мариуполя самостоятельно эвакуировались в Запорожье
Эвакуация Мариуполь гражданские колонна Запорожье Азовсталь оккупанты
Жители Мариуполя самостоятельно эвакуировались в Запорожье
Эвакуация Мариуполь гражданские колонна Запорожье Азовсталь оккупанты
Жители Мариуполя самостоятельно эвакуировались в Запорожье
Эвакуация Мариуполь гражданские колонна Запорожье Азовсталь оккупанты
Эвакуация Мариуполь гражданские колонна Запорожье Азовсталь оккупанты
Эвакуация Мариуполь гражданские колонна Запорожье Азовсталь оккупанты
Эвакуация Мариуполь гражданские колонна Запорожье Азовсталь оккупанты

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также в своем Telegram-канале уточнил, что в оккупированном Мангуше, через который будет проезжать колонна эвакуационных автобусов, ВС РФ проведут фильтрацию гражданских.

В Бердянске посадка желающих выехать с неподконтрольной Украине территории будет производиться на Луначарском кольце.

"Собственными машинами можно присоединиться к колонне. По времени посадки по пунктам маршрута — время зависит от прохождения колонны. Поэтому время посадки не назначено. Понимаем, но нужно будет ждать. Сообщайте близким и родным. Ждем всех дома", — добавил Андрющенко.

Мариуполь эвакуация Мангуш Бердянск оккупанты колонна фильтрация Андрющенко
ВС РФ будут проводить в Мангуше фильтрацию граждан, желающих эвакуироваться из Мариуполя

Напомним, 1 мая в Мариуполе стартовала масштабная эвакуация мирных граждан. По словам президента Владимира Зеленского, около 100 первых гражданских выезжали из прифронтового города в направлении Запорожья.

Также сообщалось, что 30 апреля с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе эвакуировали 20 мирных жителей, которые скрывались в бункерах от бомбардировок ВС РФ.