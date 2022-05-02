ВС РФ привозят в Мариуполь гуманитарку и на этих же грузовиках вывозят трупы, — горсовет

Оккупанты вывозят из прифронтового города тела погибших в результате обстрелов и бомбардировок местных жителей.

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ВС доставляют в осажденный Мариуполь гуманитарную помощь, после чего эти же грузовые автомобили используют для вывоза тел погибших мирных жителей. Об этом информирует пресс-служба Мариупольского городского совета.

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По данным местных властей, ВС РФ не оставляют попыток скрыть доказательства военных преступлений, которые были совершены в портовом городе.

Так, по данным горсовета Мариуполя, российские военнослужащие доставляют в населенный пункт гуманитарную помощь, после чего на этих же грузовиках вывозят трупы мирных жителей, которые погибли в результате бомбардировок и массированных обстрелов.

"Так выглядит оптимизация логистики по-русски. Как рассказывают находящиеся в городе мариупольцы, сначала оккупанты привозят некоторые наборы с продуктами, а затем этими же фурами вывозят тела убитых мариупольцев, которых до сих пор достают из-под завалов разрушенных домов", — подчеркнули в пресс-службе горсовета и опубликовали снимок с грузовыми автомобилями, которые выезжают из уничтоженного жилого квартала.

Власти осажденного города рассчитывают, что страны Запада узнают о всех военных преступлениях ВС РФ против мирного населения Мариуполя и всей Украины.

[ + – ] ВС РФ пригоняют "гуманитарку", а затем в этих грузовиках вывозят трупы

Напомним, 2 мая в Мариуполе началась новая эвакуация мирного населения. Транспорт с гражданскими будет проезжать через оккупированные Мангуш и Бердянск, чтобы подобрать других желающих выехать с оккупированных территорий. В горсовете Мариуполя также заявили, что гражданские могут присоединиться к колонне на своих личных автомобилях.

Также сообщалось, что 1 мая в Мариуполе провели масштабную эвакуацию, в ходе которой около 100 гражданских, скрывавшихся от обстрелов на "Азовстали", выехали на автобусах в сторону Запорожья.