Киев и Харьков взяты: мариупольцев дезинофрмируют о ходе войны в Украине

По данным советника мэра Андрющенко, российские солдаты распространяют слухи о мобилизации всех мужчин в ВСУ, выехавших из города.

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские солдаты массово дезинформируют жителей блокадного Мариуполя. Об этом передает "Сегодня".

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По словам Андрющенко, оккупанты вовсю используют информационную блокаду в Мариуполе, жители города не знают достоверной информации о том, что происходит на территории Украины.

Войска РФ им рассказывают о том, что российская армия уже ходит по Крещатику, а Харьков был "взят". Также ходят слухи, что на выезде из Мариуполя проверяют и отправляют на фронт всех мужчин.

"Чтобы удержать блокаду, оккупанты жестко контролируют фото и видео. Людям нельзя делать даже селфи без отдельного разрешения солдат", — говорит советник мэра.

Фокус пообщался с Анной Андрющук — девушкой, которая недавно выехала из Мариуполя на неоккупированную территорию. Она полностью подтверждает слова Андрющенко. По ее словам, по городу ходит информация о том, что не только Киев и Харьков захвачен российскими войсками, но и регулярно обстреливают Запорожье. Некоторые из-за страха быть мобилизированным выезжают из Мариуполя в российском направлении, чтобы избежать службы в армии.

Вдобавок Анна утверждает, что российские оккупанты вовсю рассказывают местным жителям о том, что скоро вся Украина будет захвачена, якобы все больше городов переходят под контроль российской армии. С появлением связи через "Феникс" (мобильный оператор из ОРДО, создан на базе захваченного оборудования "Киевстара") в некоторых районах города удается хоть как-то прорвать эту блокаду и узнать, что действительно происходит на "большой земле".

Напомним, по данным горсовета, войска РФ привозят в Мариуполь гуманитарку и на этих же фурах вывозят трупы из города.

Также по данным омбудсмена Денисовой, оккупанты заселяют в Мариуполь неизвестных в дома местных жителей.